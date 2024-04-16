多邨爆滿壞機 油麗1300戶用1廚餘桶 本報觀察超負荷情况 環團促全速擴回收網絡

明報記者 蔡穎琳 馬耀森

環署稱現安排500至900戶共用一桶

為配合垃圾徵費，政府陸續在公共屋邨安裝智能廚餘回收桶。有網民日前在社交平台上載圖片，顯示油塘油麗邨廚餘回收桶爆滿，桶旁擺放逾10袋廚餘，有居民憂惹衛生問題。本報記者上周四在油麗邨發現屋邨有回收桶爆滿，亦有壞機情况。記者在不同屋邨觀察，發現故障情况普遍，如健明邨在周日（14日）下午同一時段，6部中有2部故障（見另稿）。智能廚餘回收桶設計，是一部回收桶內設置一紫色膠桶，用戶要掃描「綠綠賞」二維碼開啟桶蓋，才能把廚餘倒入紫色桶。

回收桶住戶比例 各邨參差

政府正全速將廚餘回收服務擴展至所有公共屋邨，本報查閱全港公共屋邨廚餘桶位置，發現各邨的回收桶量與住戶比例參差，例如參加垃圾徵費「先行先試」計劃的柴灣連翠邨，由於只有一座大廈，約300戶有一個回收桶；至於日前發現有廚餘桶爆滿的油麗邨，近1300戶共用一個回收桶。

環保署回覆稱，現時每部智能廚餘回收桶的容量為120公升；但該署資料顯示，轉化為重量後約50公斤，若以2022年《香港固體廢物報告》數字推算，每日一個3人家庭產生的廚餘量約0.95公斤，即每部廚餘桶每日最多可接收50多戶的廚餘。

以油麗邨為例，現有7部廚餘桶，若每日換桶一次，所有廚餘桶最多接收350公斤廚餘；房署資料顯示，現時油麗邨約有2.18萬人口，若所有居民參與回收廚餘，每日產量約7公噸（即7000公斤），換言之，油麗邨的回收桶收集量為全邨廚餘量約5%。不過，實際回收處理量視乎每日更換回紫色內桶次數及市民參與度。

環署：已供額外資源 增聘清潔人手

環保署稱，署方在公共屋邨和私人屋苑推行廚餘回收計劃時採用了「共享原則」，按各屋邨和屋苑的住戶數目、佈局和地形等因素，安排平均2至3座樓宇（即約500至900個住戶）共用一個智能廚餘回收桶，以確保回收桶得到充分使用。該署表示會密切監察居民參與率，有需要時加裝回收桶，以鼓勵回收。

環保署稱為配合公共屋邨廚餘收集計劃推行，已向房屋署提供額外資源，增聘清潔人手加強清潔服務，並為清潔員工提供培訓，以確保他們了解更換內桶程序，並要求清潔員工在晚間加密更換滿載的內桶，或在有需要時放置傳統的廚餘回收桶在旁，以提供持續的廚餘回收服務。

綠惜地球助理環境事務經理陳永傑認為，回收桶網絡仍未能覆蓋全港屋邨及屋苑，認為政府應全速推進擴大廚餘回收，至覆蓋全港人口後，再研究增加廚餘桶或加大廚餘桶容量，若不及早制定應對方案，日後可能要不停「換桶」，令前線清潔人員工作量大增，更有可能衍生環境衛生問題。

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