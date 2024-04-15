法團主席：火災前大維修估價3000萬 稱現分歧未動工

有委員料「有人想搵錢」 「兩幫人」內訌

葉小紅向傳媒表示，現任法團去年10月成立，顧問公司曾指改善消防安全問題只需約120萬元，但其後稱「一定要連維修一齊做」，遂開價逾3000萬元；部分委員認為費用高昂並不合理，且與政府估算的1000多萬差距大，可能「有人想搵錢，但有啲人想實實在在維修」，所以「兩幫人」內訌，在未達成共識下難以開展工程。她又透露，住宅單位每月管理費500多元，「個個月都蝕錢，通貨膨脹」，惟現任法團已盡力改善大廈問題，包括於梯間作維修工程、為大廈更換清潔公司。

稱前年花5萬換設施 過期滅火筒「未清」

她強調一直都有為大廈做維修工程，前年花費約5萬元為大廈更換消防設施，包括67支滅火筒。惟現場所見，有滅火筒最後檢查日期為2015年。被問為何現場有過期滅火筒，她解釋，相關滅火筒已遭棄置，「但未清走」、「因為清走滅火筒都要錢，所以一次過（清理），漏咗清」。葉向記者提供報價單，顯示消防工程公司前年曾檢查華豐大廈消防設備，當中發現有水劑滅火筒已過期、消防喉轆射嘴箱保護玻璃損毁等問題。

賓館職員促追究起火責任

另有忙於清理房間的賓館女職員表示，在大廈3個樓層共有10多個賓館房間因火警未能營業，需全數向顧客退款，每單約二三百元，損失難以估算，1樓房間損失較大，「天花板都全部燒晒」。她同時強調「對（火警）死傷者一定要有交代，人哋無辜，無啦啦就冇咗條命，真係悲劇，呢樣嘢一定要追究」、「人可以冇錢，但唔可以冇命」，將會向死者獻花燒衣。

開業42年的「勁力健美中心」，火災後滿目瘡痍，老闆馬先生回覆稱曾返中心，見器材盡毁，感到痛心及沉重，「個腦實晒」、「唔識講」，現階段難估算損失。現場所見，中心內天花熏黑，數部吊扇只剩軸承，部分牆身鏡爆裂，存放樽裝飲品的雪櫃門不知所終，膠樽燒至變形，地面一片狼藉，佈滿灰燼、碎片，部分健身器材的軟墊被燒熔，座椅旁有一個外框變形、鐘面碎裂的時鐘，時間停留在8時13分。