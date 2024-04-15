華豐天台戶戶僭建 清拆令發5年 議員：天台屬舊樓逃生要塞 促盡快拆

7單位涉17搭建物 鐵皮改建有蓋空間

華豐大廈天台層有7個單位，綜合屋宇署文件，7單位的搭建物位置分別位於處所毗鄰兩旁的批准平台和簷篷上（見圖），其中以C室有最多僭建物，連同金屬欄杆在內有4個僭建物；同樣被指有金屬欄杆搭建物的D室有3個僭建物，其餘5個單位各有兩個僭建物。

據天台樓層原圖則，單位A室、B1室、B2室、B3室、C室和D室的「毗鄰」，即分別面向彌敦道和佐敦道的周邊原是簷篷位置，本報所攝相片所見，原為簷篷的位置全部都加建了搭建物，其中B1及B2室簷篷位置以鐵皮等物料改建成為有蓋空間，更設有至少8部冷氣機。

在A室、B3室、C室和D室的簷篷位置則發現有欄杆，其中A室以3種不同顏色欄杆圍起，單位外牆分別髹上兩種顏色，懷疑是將1個單位劃分成3個空間。至於在天台範圍內，各單位都將處所毗鄰的可行走通道加建搭建物，疑增加單位內空間。在E室，則在單位上方以鐵皮搭建成有蓋空間。

清拆令跟進情况 屋署：正處理查詢

根據屋宇署文件，清拆僭建物的頒令日期為2019年9月至2020年7月，業主須於清拆令頒令日期起計30天內展開工程，並於60天內完成工程。本報向屋宇署查詢對這批清拆令的跟進情况，屋宇署稱正處理查詢。

梁文廣：衍生大廈管理衛生等問題

立法會房屋事務委員會委員梁文廣認為，舊式樓宇很多屬一梯或兩梯，若發生火警時逃生通道或會被濃煙阻礙而無法直接走落地面，故「天台是一個很重要的逃生地點」，若有僭建物，會阻礙天台的出入通道，甚至沒有足夠空間讓逃生居民暫避，以及影響消防救援。他提到以往天台屋會用鐵皮等物料搭建，一旦火勢蔓延至天台，天台屋很容易被燒着並產生危險。

梁文廣又稱，天台屋亦會衍生大廈管理和衛生等問題，一般而言，大廈公契或未必包括天台屋，若發生事故就不知由誰負責，同時本身也未必有排水設施，或會出現去水渠亂駁情况，增加衛生風險，而電線亂駁則增加火災風險，必須取締。對於在涉事天台樓層原屬簷篷的位置亦有僭建物，梁認為這些僭建物位置或屬結構弱點，應盡快清拆；他說過去數年不少大廈法團或因新冠疫情而無法召開會議討論維修事宜，但現時社會復常，政府應盡快與法團或相關人等商討，處理大廈內的問題，令居民更安心。

另外，該宗5死40傷火警，至昨晚仍有4人危殆、1人嚴重。

明報記者 陳亦瀅

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