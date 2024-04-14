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考生稱人手點名省事 孫東：法定機構「民生系統」研資科辦把關

【明報專訊】耗資約900萬元開發的中學文憑試（DSE）電子監考和報到系統連日故障，考評局前晚宣布停用「監考易」，考生續用「報到易」。英文科卷三聆聽及綜合能力昨開考，有試場沿用紙本點名，有考生稱至昨日仍未登入到「報到易」，認為應一併停用。考評局稱4.3萬考生中約八成昨早用「報到易」報到，過程暢順，未來會安排考生續用程式報到。創新科技及工業局長孫東昨接受本報專訪稱，考評局非政府部門，但會研究由資科辦對這些與民生有緊密關聯的系統加以把關和監督。

考局：昨八成用報到易 過程順

資科辦去年11月起要求決策局及部門推出大型電子服務前，須將系統交資科辦安排的獨立第三方做額外負載和壓力測試。孫東表示，現時政府內部「有一個大的名單」，如相關政策局或部門推出重要科技項目，資科辦要對這些系統負責；惟考評局是法定機構，故會探討能否推出措施，公營機構若推出與民生有緊密關聯的系統時，要向相關政策局報備，並納入名單，由資科辦進一步把關。他說會盡快跟相關政策局商討，不希望再有類似事情。

考評局回覆稱，個別考生因個人原因或按其手機不同情况而沒用「報到易」自行簽到，並不表示程式整體運作出現問題；相關考生亦由監考員協助報到，不會對考試造成影響。

教育局長蔡若蓮昨在商台《政經星期六》表示，過去幾日報到系統問題沒影響考試進行，人手點名沒問題，籲考生勿緊張。蔡說非常關注事件，明白DSE是重要考試，考評局會認真和嚴肅跟進，確保順利。

有考生一直用不到報到易

昨日應考的潘同學稱，雖未能用「報到易」，但現場仍有監考員人手點名，對流程沒太大影響，「都係人手點好啲，費事考生又要煩多件事」。他鑑於過去幾天用「報到易」不順利，「棘住咗喺個畫面度」，昨早沒特意提早到試場開啟程式。考生鄧同學說這幾天不能成功用「報到易」，一直「load唔到」，認為其後考試應取消「報到易」，人手點名更方便和省時，不會打擾考生。

學校盼考局檢討 多加培訓

試場主任創知中學副校長黃麗燕表示，自中文科開考首兩天學校試場不能順利登入「監考易」，隨即轉用人手點名，基本上15分鐘內能為所有考生點名；另停用「監考易」後，昨開考前節省登入時間。黃說很多監考員一向熟悉紙本點名，今年改電子點名，應多加培訓學習操作系統。另一試場主任創知中學教務副主任方偉成表示，明白考評局希望善用科技，局方事後應檢討系統問題，期望下年運作更暢順。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑相信，考生經連日系統故障後情緒應較早兩日穩定。政府早前宣布成立「數字政策辦公室」，方認為當局可調撥資源助法定機構研發科技系統；又說政府在系統保護方面做得比外界強，相信能幫助機構提升系統。

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