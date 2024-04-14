以來港AI企業為例 稱「數字經濟」需結合實體經濟

孫東以最近落戶本港的西井科技為例，其成功在於將研發成果與實體經濟結合，舉例產品包括在機場運作的自動駕駛汽車等，有豐富應用場景，故有好的發展前景。孫東說，現時本港製造業只佔GDP約1%，但相關附帶產業已為GDP帶來約40%收入，未來若能將本港製造業佔GDP比例增長至5%，可帶來巨大潛在收益。

孫東回想1990年代首次到深圳時，「滿大街全是日本、美國、歐美品牌」，2000年代再到深圳時已見比亞迪、騰訊、華為等當地初創企業崛起，期望香港假以時日亦能培養出自己的優秀品牌。

創科藍圖符「新質生產力」

國家主席習近平去年於黑龍江考察調研提出「新質生產力」，孫東表示，相關概念的關鍵在「創新」及「高質量」，舉例將信息技術、物聯網技術、新材料、新能源等技術應用於生產過程，為經濟帶來高增長。

孫東說，《創科藍圖》提出的數個方向包括聚焦人工智能、新能源、新材料等都滿足「新質生產力」特點，相信香港在「新質生產力」的發展過程可走在國家前沿。