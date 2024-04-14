「數據過河」試行料年中完成 爭擴至長三角京津冀

內地的個人資料出境受《個人信息保護法》等多條內地法規限制。孫東表示，如計劃順利將可「全面鋪開」，不限於銀行、徵信及醫療行業，包括物流業等的個人數據，亦可經標準合同方式申請來港。孫表示，香港除參與大灣區發展，亦希望可融入整個國家發展大局，故正爭取將數據南下的便利安排擴至內地其他地區，他舉例，長三角和京津冀地區很多政府及企業都表達對香港合作的高度熱情期盼。

爭白名單 先弄清數據受規範否

孫東較早前受訪提到，未來會爭取在區內通過「點對點、白名單」方式，讓行業間的重要數據在落馬洲河套區實現跨境流動。孫東昨表示，在關鍵領域的重要數據要繼續跟國家保持溝通，前提是弄清哪些數據受國家法律規範、哪些不受規範，若涉及國家安全，相信國家會以謹慎態度處理。至於不涉國家安全數據，孫東稱下一步可探討點對點等方式便利數據流通，但向國家申請政策前，本港亦要檢視已有法律法規或行政措施，是否能確保來港數據得到適切保護。