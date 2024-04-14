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孫東：創科「政產學研」外要加「投」 冀政府資金引領市場 議員倡牽頭設母基金做誘因

【明報專訊】政府提述推動創科產業發展時常強調「政產學研」結合，由政府帶動企業、大學及科研機構，創新科技及工業局長孫東昨接受本報專訪提到，本港傳統上沒太多創科產業發展，導致相關風險投資活動不活躍，今屆政府立志以產業發展為導向，資金就變得重要，日後在「政產學研」外要加一個「投」字，會檢視現有「創科創投基金」機制，冀更有效以政府資金引領私人市場。科技創新界立法會議員邱達根表示，創科投資回報期長，建議由政府牽頭成立母基金等，提供誘因鼓勵創科投資。

明報記者 鄭律銘

初企AB輪融資最難 無機制支持

孫東於2月底解說《財政預算案》記者會時提及，受內地外匯管制影響，落戶香港的重點企業在港設生產線過程遇困難，需在港重新融資。孫東昨接受本報專訪稱，這是其中一方面的問題，而另外一些企業資金可來港，要思考如何把來港資金與本港創科發展結合。他舉例，現時政府、科技園公司或數碼港等有為初創企業提供「天使輪」投資，但到下一階段A輪或B輪融資「就是最困難的時候」，現時本港未有有效機制支持這些企業。

孫東解釋，本港風投文化不算蓬勃，以往政府集中上中下游等環節，透過政策補貼等措施推動創科，現是時候考慮投資的問題。他說，政府投入多少並不重要，關鍵在政府須有引領角色，內地及世界上創科成功的國家或地區，政府的投入對引領業界參與投資起重要作用，例如深圳1999年設立、現註冊資本100億人民幣並管理各類資金總規模約4782億人民幣的「深創投」是很好例子。

「政府錢有限」 業界參與獲回報雙贏

政府2017年起成立20億元「創科創投基金」，鼓勵風險投資共同投資本港初企，孫東表示，相關基金已運作數年，由政府與業界以1比2方式帶動私人市場資金投資科企，創新科技及工業局內部正構思如何在新形勢下善用該基金，更有效與業界合作，加速本港創科產業發展。孫東說，投資創科「光靠政府是不行」，因政府的錢亦有限，需業界共同參與，舉例昨由業界新成立的「香港創科聯合發展基金」是好開始，而市場在投資好的項目後可取得回報，最終會是「win-win solution」（雙贏方案）。

協助建立醫療科創生態系統的中大醫學院副院長胡志遠，本身是風投基金及健康科技公司顧問，他回應本報稱，由政府牽頭帶動投資創科是好事，不過要建立具規模風險投資生態圈有不少挑戰，因香港傳統不是做創科的地方，同時在地緣政治下，外資或以美元為本的風投基金公司未必熱中投資本港市場。

業界：變旺需5至10年 星花20年

胡認為，本港將來若可與內地進一步合作，或可吸引內地較大規模風投公司資金，但強調「由沙漠變成一個旺的場」非一兩年可發生，要5年甚至10年以上。他以新加坡為例，用了20年建立生物醫學的創科平台。

邱達根：硬科技回報期長 需誘因

邱達根向本報表示，與發展互聯網等業務不同，現時本港推動發展的科研類「硬科技」投資的回報期以8至10年為起點，回報周期更長，而在現時經濟低潮期，有需要透過誘因吸引帶動私人資金投資。他舉例，現時政府推出的「產學研1+計劃」配對商界及大學投資成果轉化，有帶動作用，之後如何利用好私人市場很重要，例如成立政府帶動的母基金或退稅等是其中方法，而有充足資金支持，長遠才可吸引高端科技或基礎研究的人才來港。

創科局、資科辦及數碼港上周五（12日）起一連兩日在會展舉行數字經濟峰會，孫東稱論壇吸引不少國際知名企業代表參與，來自數十個國家及地區，期望藉一系列創科盛事將香港建立為創科重鎮，促進到場的香港企業與國際人才交流，帶動本港創科氣氛及吸引創科人才來港發展。

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