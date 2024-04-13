教師指英文兩卷題目生活化 寫作涵社媒流行文化易發揮

閱讀必答題談港榕樹被砍

B1涵小販 B2論另類療法

英文科卷一閱讀卷甲部必答部分以榕樹為主題，由新聞及專題各一篇文章組成，前者講述西營盤榕樹被砍，後者講述榕樹與本港關係及政府保育措施。聖公會鄧肇堅中學英文科教師劉俊榮認為文章取材自日常生活，料考生對榕樹及政府部門不陌生，惟需消化事件來龍去脈，包括從牆身裂痕推斷由倒塌的榕樹造成，否則答卷時或不夠準確。

考生可在閱讀乙部試卷二選一。B1試卷涵蓋本港小販生活及其發展與挑戰，劉俊榮稱試卷圖文並茂，長題目較少，料有助考生理解。難度較高的B2試卷取材自英國醫生Ben Goldacre的著作Bad Science，作者認為另類療法不科學，期望讀者意識到相關影響。劉認為類似題型過去曾出現，舉例昔日有文章探討環保是否有好處，學生需以批判思維理解，惟答卷時多數按字面意思，而非過分解讀作者想法。

寫作必答題

寫電郵投訴酒店住宿

至於卷二寫作考試，甲部要求考生向酒店經理撰寫200字電郵，投訴不滿住宿。劉說過往有撰寫食評等試題，料考生對相關題型不陌生，重點在於能否投入角色處境，以正確語調及具體事例投訴。

乙部4條可選題目方面，劉稱多數題目涵蓋社交媒體及流行文化等，相信考生發揮空間大。他舉例，有題目探討現今社會生育子女數目減少原因，考生需對比今昔，原因可歸咎房屋土地、生活成本、兩性平等，可供探討範圍亦多。