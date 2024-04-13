900萬元系統再故障 監考易停用報到易續用 考評局：有做壓測

【明報專訊】斥資近900萬元研發、分別用作中學文憑試報到及核對考生身分的「報到易」及「監考易」系統連續兩日故障。考評局昨晚宣布今起停用「監考易」，改用人手紙本方式點名，考生則繼續用「報到易」報到。考評局秘書長魏向東稱需一段時間才可修復問題，不希望問題影響接下來的考試。局方透露，個半月前與承辦商完成壓力測試，不涉第三方測試，問題成因仍待調查。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑估計若系統故障不涉網絡或流量問題，不排除是太多數據同時重疊出事，或程式設計有問題，建議局方與開發商移除錯誤，並作足夠的用家測試與壓力測試。
考生「報到易」報到 前日八成昨一半
考評局昨晚宣布停用「監考易」，對引起監考員不便致歉，稱前日中文科考試八成考生成功透過「報到易」報到，當監考員開啟「監考易」時才現故障，改用人手查核考生身分及點算試卷，考試如期開始及完成；昨日英文科考試一半考生成功以程式報到，首節200間學校使用系統完成工作；第二節使用「監考易」時令流量增加，速度變慢，僅100間學校完成。
魏向東稱「監考易」使用包括照片大量數據，導致系統變慢甚至擠塞，即使前日曾檢視系統，識別潛在問題並更新程式，仍未如理想。
考評局資訊科技主管崔兆斌稱局方約個半月前完成壓力測試，「按照考生數量再添加一點」，5至6名同事與承建商花2至3天測試，結果顯示能應付大量考生。被問有否做第三方測試，他稱系統是按一般測試程序及標準測試，毋須第三方測試。
崔稱事前有足夠數量負載作壓力測試，估計首兩日考試負載較少，過去兩日涉較大流量，遂產生預料不到的問題。至於會否追究承辦商，局方稱正與承辦商研究事件成因，待調查後才能決定。
考評局公開考試總監麥勁生相信監考員對紙本及人手方式不陌生，料不影響考試運作及記錄考生出席。被問為何不一併停用「報到易」，魏向東稱主要影響試場運作是「監考易」，「報到易」流量不大且可方便考生，有別於往年需提前到試場報到。
人手點名耗45分鐘
有試場趕開考縮考生休息時間
香港青年協會李兆基書院校長連鎮邦稱「監考易」故障令點名等工作用約45分鐘，而為趕及與其他考場同步開考，導致考生休息時間由30分鐘縮短至10分鐘。他說若重啟「監考易」，建議考評局容許試場彈性順延開考時間，減低對考生影響。
身兼香港中學校長會主席的連鎮邦對考評局停用「監考易」決定表示理解及支持。他形容以科技提高考場效率「本意好」，相信故障是局方始料不及，在避免影響考生下停用屬合理。被問需否一併停用「報到易」，他說考生已熟習流程，即使有問題，監考員可改用紙本協助，故不認為需停用。
津貼中學議會主席李伊瑩稱據過去數天經驗，似乎兩程式一同使用會故障，故認為停用「監考易」合理，最重要確保考試順暢。
資科辦稱關注 提供技術支援
方保僑認為由開發者測試不及第三方測試客觀，法定機構科技人手不多，建議政府資科辦可支援。他說假設高峰有4萬人登入「監考易」，若以雙倍人數做壓力測試又無故障，相信真正使用時出問題機率不大，但局方未交代壓力測試具體人數，故難推斷測試是否足夠。
資科辦回覆稱考評局是財政獨立的法定機構，資科辦高度關注事件，已主動聯絡局方提供技術支援。