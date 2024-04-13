900萬元系統再故障 監考易停用報到易續用 考評局：有做壓測

考生「報到易」報到 前日八成昨一半

考評局昨晚宣布停用「監考易」，對引起監考員不便致歉，稱前日中文科考試八成考生成功透過「報到易」報到，當監考員開啟「監考易」時才現故障，改用人手查核考生身分及點算試卷，考試如期開始及完成；昨日英文科考試一半考生成功以程式報到，首節200間學校使用系統完成工作；第二節使用「監考易」時令流量增加，速度變慢，僅100間學校完成。

魏向東稱「監考易」使用包括照片大量數據，導致系統變慢甚至擠塞，即使前日曾檢視系統，識別潛在問題並更新程式，仍未如理想。

考評局資訊科技主管崔兆斌稱局方約個半月前完成壓力測試，「按照考生數量再添加一點」，5至6名同事與承建商花2至3天測試，結果顯示能應付大量考生。被問有否做第三方測試，他稱系統是按一般測試程序及標準測試，毋須第三方測試。

崔稱事前有足夠數量負載作壓力測試，估計首兩日考試負載較少，過去兩日涉較大流量，遂產生預料不到的問題。至於會否追究承辦商，局方稱正與承辦商研究事件成因，待調查後才能決定。

考評局公開考試總監麥勁生相信監考員對紙本及人手方式不陌生，料不影響考試運作及記錄考生出席。被問為何不一併停用「報到易」，魏向東稱主要影響試場運作是「監考易」，「報到易」流量不大且可方便考生，有別於往年需提前到試場報到。

人手點名耗45分鐘

有試場趕開考縮考生休息時間

香港青年協會李兆基書院校長連鎮邦稱「監考易」故障令點名等工作用約45分鐘，而為趕及與其他考場同步開考，導致考生休息時間由30分鐘縮短至10分鐘。他說若重啟「監考易」，建議考評局容許試場彈性順延開考時間，減低對考生影響。

身兼香港中學校長會主席的連鎮邦對考評局停用「監考易」決定表示理解及支持。他形容以科技提高考場效率「本意好」，相信故障是局方始料不及，在避免影響考生下停用屬合理。被問需否一併停用「報到易」，他說考生已熟習流程，即使有問題，監考員可改用紙本協助，故不認為需停用。

津貼中學議會主席李伊瑩稱據過去數天經驗，似乎兩程式一同使用會故障，故認為停用「監考易」合理，最重要確保考試順暢。

資科辦稱關注 提供技術支援

方保僑認為由開發者測試不及第三方測試客觀，法定機構科技人手不多，建議政府資科辦可支援。他說假設高峰有4萬人登入「監考易」，若以雙倍人數做壓力測試又無故障，相信真正使用時出問題機率不大，但局方未交代壓力測試具體人數，故難推斷測試是否足夠。

資科辦回覆稱考評局是財政獨立的法定機構，資科辦高度關注事件，已主動聯絡局方提供技術支援。