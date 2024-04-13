張翔行為不當誠信指控不成立 港大校委會接納調查報告 張：大學傷害難彌補

港大校委會全員去年底收到多封匿名電郵，內容涉多項對張翔的指控，包括遴選醫學院長時指定「具美國高校經驗」及選聘獵頭公司沒招標、處理內地捐款做法惹不滿、被質疑動用5500萬元港大資金裝修校內自負盈虧的教職員聯誼會。另外，張去年5月缺席港大醫學院活動，事件兩度在校委會會議掀起激辯，張曾在會上稱無獲邀出席，惟遭反駁院方已發邀請，張被質疑誠信。

證據未確立「吹哨者」指控

校委會昨晚發聲明表示，接納負責調查有關匿名指控專責小組提交的報告，指按小組可掌握的證據，不足以確立去年「吹哨者」電郵中對校長行為不當的指控（not substantiated）。有關調查報告暫沒公開，據悉校委上周起陸續收到調查報告。

張翔在校委會深夜宣布後約半小時發聲明回應，稱專責小組終還他清白，形容事件對大學造成傷害難以彌補，大學發展計劃難以推進，甚至部分暫停，個別已簽約港大的國際頂尖學者因而卻步。

張：發展計劃受阻 頂尖學者卻步

昨現場所見，部分校委手持大文件夾到場，約3小時後離開，會後校委江樂士、施文信等未直接評論會議是否有結論。校委會主席王沛詩昨未經平台進入開會的紐魯詩樓。據悉張翔在討論相關議程時避席。

張翔昨在聲明中批評有人惡意將大學機密資料和眾多部門的內部通訊，斷章取義發送至傳媒，「以達至不可告人的目的，阻礙大學的改革與發展」。他表示造謠者的行為理應受強烈譴責，強調大學須慎重運用「吹哨者」匿名舉報制度，尊重及保護及被舉報者的權益，防止機制被濫用。他在聲明中感謝大學同事、秉持公正的校委會成員，同時說會加強與校委會溝通，帶領管理層推進大學改革。

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