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安排返屋取物緩慢 穗客稱港防火遜色暫不再來

【明報專訊】佐敦華豐大廈前日三級大火，已登記住客昨早獲准分層到大廈取回個人物品，惟放行速度緩慢，至昨晚7時所有住客一次過獲准在警方協助下回到單位，部分高層單位恢復電力。有居於賓館旅客認為本港防火安全不太好，短期內不會來港。

居於2樓賓館的廣州旅客陳先生稱，取回隨身物品時看到房間窗戶、天花已損壞。他憶述當時未有聽到火警鐘響，樓梯通道有很多人逃生。事後他知道政府有安置住客安排，他向警方留下電話，惟未有人向他接觸。他稱，經此一事認為本港的防火安全不太好，短期內不會到香港。

劏房戶稱鄰居缺德 垃圾處處

6樓劏房住戶葉先生表示，晚上7時收到民政處來電可上樓取物件，形容等了很久，昨晚仍需與家人暫住，希望可盡快解封。葉先生形容，6樓地上有積水，沒有電力，一片漆黑，房門亦被爆開。他說其劏房月租約5000至6000元，但品流複雜，其他住客沒公德心，平日垃圾和煙頭隨處可見。

居於9樓劏房六旬劉先生患有關節炎，爬9層樓梯上樓取回藥物和衣服，稱其間不斷聞到焦味，自己房間的門亦被撞爛。

年屆70歲的程女士表示，其九旬母親與家傭在10樓居住，自己亦不時住在該單位，有不少賓館將雜物放在門外，曾向管理處投訴但不果，形容相關賓館的老闆「自私」。

長者等大半天始准回屋取藥

程女士昨早10時到大廈外登記等候上樓，其後收到來電着她到梁顯利社區中心等候，她11時到達中心，中心中午安排專車接載11樓的住客到大廈，其後便「無郁過」，大批居民在中心等候。她表示必須上樓取回丈夫的標靶藥及母親的胰島素，因手頭已無藥物，對安排感到不開心，其丈夫終在晚上6時回單位取藥。

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