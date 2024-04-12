全港近萬幢未遵消防指示 油尖旺佔20%最多

議員質疑16年無執法

屋署：法團兩聘顧問 曾發勸喻

就華豐大廈個案，屋宇署回覆稱，消防處和屋宇署2008年聯合巡查後向法團發出消防安全指示，至2011年，法團稱已申請「樓宇更新大行動」樓宇維修資助計劃，申請延期至2012年。及後法團再分別於2015及2020年聘任顧問公司處理有關指示，屋宇署亦曾與法團跟進並發勸喻信，惟至今仍未遵辦。

署方又說，法團2023年4月通知屋宇署已委任一註冊檢驗人員，該人員5月向屋宇署提交訂明檢驗報告，報告中建議修葺工程亦涵蓋指示要求的消防安全改善工程。屋宇署會繼續與法團及顧問公司密切跟進所需的大廈消防安全改善工程，並已向法團發警告信，敦促盡快展開改善工程，有需要時考慮檢控。

梁熙：政府可提早入場幫忙

立法會議員梁熙稱，如果法團一直就指示「做緊嘢」，政府慣常做法不會就此發警告信或檢控；同時若大廈參與「樓宇更新大行動」樓宇維修資助計劃，正常程序亦需數年方可完成維修，建議政府日後有需要可提早入場幫忙處理，如協調法團等工作。