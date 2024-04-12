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代辦消防工程修例 目標年內交立會 議員倡設機制罷免法團 助樓宇檢驗

【明報專訊】政府去年12月向立法會保安事務委員會建議修訂《消防安全（建築物）條例》，賦權當局可為未能符合《條例》要求遵辦「消防安全指示」（下稱指示）或「符合消防安全令」的目標樓宇業主，例如「三無大廈」等，代辦消防安全改善工程 。保安局回覆稱，正加緊草擬修訂條例草案，目標今年提交立法會審議。早前有居民批評華豐大廈業主立案法團管理不善，致樓宇檢驗一直難實行。有議員認為當局可研另設機制罷免法團，以協助樓宇檢驗。

不遵辦指示 倡罰款增至20萬

根據立法會文件，共約1.4萬幢受條例規管的目標樓宇，截至去年10月底，當中消防處及屋宇署已巡查約1.09萬幢，發出約35萬張「指示」，約60%「指示」待遵辦或跟進。因部分舊式樓宇尤其「三無大廈」的業主或因缺乏籌組能力，遵辦條例會遇到困難，政府提出修訂賦權當局代辦工程，完工後向業主收回費用；同時若有人阻礙當局代辦，可罰款1萬元及監禁6個月，另建議加入條文處理有人阻礙法團遵辦指示。另倡議不遵辦指示的罰則從10萬提高至20萬元，每日罰款由1萬升至2萬元。

九龍西議員梁文廣認為，依靠政府代辦工程應為最後手段，當局應先「用盡方法」幫助業主自行做檢驗等工程。他認為應加強有關教育宣傳工作，令業主理解檢驗的重要，若遇上法團管理不善的樓宇，當局可研設機制罷免法團以協助樓宇檢驗。

黎棟國：防火會關愛隊可視察

前保安局長兼立法會保安事務委員會委員黎棟國認為，政府需總結華豐大廈事件，詳細分析事件起因及未遵辦檢驗等情况。至於是否需因應事件而「扭鬆」適用於條例的目標樓宇業主，如法團管理不善的樓宇等，他認為需慎重考慮，因每個個案情况均不同，難以劃一。他又認為新建議的罰則合理，但因老舊樓宇數量龐大，建議地區防火會及關愛隊日後亦可幫忙實地視察樓宇以減少違規。至於是否需加快上述條例的立法工作，他稱由政府處理。

相關字詞﹕黎棟國 華豐大廈三級火 保安局

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