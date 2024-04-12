偕工友救逾10人 地盤工述闖火場救兩人一犬

34歲從事燒焊的文說，前日與七八名工友剛開工，便見旁邊大廈發生火警，原打算旁觀，突然見到有些人從大廈走出平台求救。他與工友連忙搬來金屬梯，協助該10多人逃生，當中包括外籍人士，還有3個小孩。他形容小孩「喊到『啡啡』聲」，逃生者亦表現驚慌，工友則相對淡定。他說當時一樓以上還有其他人招手求救，但太大煙不能入內，唯有安慰他們消防正前來。

賓館內冒煙蹲身前行 遇無助老伯

文說，當10多名賓館旅客陸續脫險後，一名工友和一名休班民安隊員用水喉協助救火，自己則從一樓平台進入賓館，蹲着身體慢慢前行，未幾見一名老伯站着不動，他立即救出老伯，其間又見到一名背着黑色柴犬的男子，對方問「可唔可以帶埋我走呀？」於是三人一犬便一同離開。文說當時「啲煙好勁」，不小心吸了兩口，喉嚨十分不舒服，賓館內沒有照明，地下全是積水。他說當時亦見到樓梯口有數名女子不敢走動，便指示她們從樓梯往下走。

受助者道謝 公司表揚眾工友

由於老伯行動不便，其他工友遂動用「安全籠」將他吊下，男子和狗則爬梯離開。文說地盤昨日如常開工，早上見到老伯在附近經過，相信他已無大礙；另有其他受助者特意前來向他和同事道謝，公司亦有表揚他與一衆工友。文說原只打算入火場「望下有無人喺度，點知真係有人，見到實要救」。事後他得知火警造成嚴重傷亡，為此難過。

根據其中一名受助韓國旅客提供的影片，當時不少人睡眼惺忪，有人只穿短褲拖鞋，至少3名大人抱着3名小孩逃生，有人帶同背囊等隨身物品，在其他旅客及地盤工人協助下慢慢爬落地盤高空工作台，再走落地面。片中有男聲說「慢慢嚟，冷靜啲，唔使驚」，亦有人用普通話說「有個小孩，小孩先下」，其間濃煙不斷從梯間窗戶冒出，鐵絲網另一邊火光熊熊。