明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

偕工友救逾10人 地盤工述闖火場救兩人一犬

【明報專訊】在華豐大廈三級火救人的地盤工人文先生昨稱，工友合力救出10多人後，有工友和休班民安隊員射水灌救，他從平台進入濃煙密佈的賓館約四五米深處，帶走一名老伯及一名背着柴犬的男子，其間又指示數名女子循安全的樓梯走到地面。他說消防員才是「大英雄」，「我哋小市民，無得比」。

34歲從事燒焊的文說，前日與七八名工友剛開工，便見旁邊大廈發生火警，原打算旁觀，突然見到有些人從大廈走出平台求救。他與工友連忙搬來金屬梯，協助該10多人逃生，當中包括外籍人士，還有3個小孩。他形容小孩「喊到『啡啡』聲」，逃生者亦表現驚慌，工友則相對淡定。他說當時一樓以上還有其他人招手求救，但太大煙不能入內，唯有安慰他們消防正前來。

賓館內冒煙蹲身前行 遇無助老伯

文說，當10多名賓館旅客陸續脫險後，一名工友和一名休班民安隊員用水喉協助救火，自己則從一樓平台進入賓館，蹲着身體慢慢前行，未幾見一名老伯站着不動，他立即救出老伯，其間又見到一名背着黑色柴犬的男子，對方問「可唔可以帶埋我走呀？」於是三人一犬便一同離開。文說當時「啲煙好勁」，不小心吸了兩口，喉嚨十分不舒服，賓館內沒有照明，地下全是積水。他說當時亦見到樓梯口有數名女子不敢走動，便指示她們從樓梯往下走。

受助者道謝 公司表揚眾工友

由於老伯行動不便，其他工友遂動用「安全籠」將他吊下，男子和狗則爬梯離開。文說地盤昨日如常開工，早上見到老伯在附近經過，相信他已無大礙；另有其他受助者特意前來向他和同事道謝，公司亦有表揚他與一衆工友。文說原只打算入火場「望下有無人喺度，點知真係有人，見到實要救」。事後他得知火警造成嚴重傷亡，為此難過。

根據其中一名受助韓國旅客提供的影片，當時不少人睡眼惺忪，有人只穿短褲拖鞋，至少3名大人抱着3名小孩逃生，有人帶同背囊等隨身物品，在其他旅客及地盤工人協助下慢慢爬落地盤高空工作台，再走落地面。片中有男聲說「慢慢嚟，冷靜啲，唔使驚」，亦有人用普通話說「有個小孩，小孩先下」，其間濃煙不斷從梯間窗戶冒出，鐵絲網另一邊火光熊熊。

相關字詞﹕華豐大廈三級火

上 / 下一篇新聞