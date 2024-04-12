明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

酒店打工印尼情侶同遇難 6人仍危殆 女嬰轉嚴重

【明報專訊】佐敦華豐大廈三級火5人死亡，據悉兩名印尼裔死者為24歲女子PHANG Bregita Thalia及23歲男子SANIAR Ricky，均持工作簽證來港，有香港身分證。據男方Instagram帖文及動態顯示，二人為情侶，2018年相識，生前同在香港麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton）工作，分別任職調酒師及餐飲部初級領班。兩人罹難後，不少朋友在網上留言悼念，盼他們早日安息。

男做調酒師 女做餐廳初級領班

意外中昨仍有6人危殆，包括4女2男；另有兩女嚴重，包括7個月大女嬰，她昨由危殆轉為嚴重。意外中另外3名死者分別為67歲黎嘉倫、70歲曾慶偉及56歲菲裔女子ESTRADA Jo Ann D。

根據LinkedIn資料，Bregita於2021年加入麗思卡爾頓酒店，去年12月起任職餐飲部初級領班。Ricky於去年2月成為該酒店的調酒師實習生，同年12月轉為合約制調酒師。意外後，不少親友到Ricky最近一次發布二人同遊中環大館的帖文下留言悼念，感謝他們帶來善意和溫暖，希望他們早日安息。印尼駐港總領事館昨表示，將繼續與當局及其他方面協調處理此事。

傷者家屬：侄致電「歇斯底里叫救命」

伊利沙伯醫院昨續有家屬探望傷者。有家屬稱其約46歲侄兒獨居華豐大廈低層劏房約兩個月，事發時曾致電向她求救，「歇斯底里地叫救命」。她說侄兒逃生不果，折返劏房暫避，「他的房間沒有窗，可能有一些板攔住，我就叫他打爛窗，有窿就打啦」，並吩咐侄兒以濕毛巾掩口，惟侄兒其後疑暈倒，失去聯絡，她遂通知侄女到場了解，侄兒最終由消防破窗救出，「我看他的手是能動的，不是完全昏迷，但應該很辛苦，呼吸不了，整個人都軟了」。她說侄兒因吸入濃煙而需留醫，昨仍陷入半昏迷，需要吸氧氣及無法進食，引述醫生稱需照磁力共振為他檢查腦部。

死者曾慶偉的表姊與其丈夫昨早到富山公眾殮房認屍。據女親友稱，曾慶偉已移民外國，早前返港後居住在華豐大廈，豈料在大火中喪生。一名外籍男子與一名女子昨亦到殮房為印尼裔情侶辦理認屍。

上 / 下一篇新聞