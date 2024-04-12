酒店打工印尼情侶同遇難 6人仍危殆 女嬰轉嚴重

男做調酒師 女做餐廳初級領班

意外中昨仍有6人危殆，包括4女2男；另有兩女嚴重，包括7個月大女嬰，她昨由危殆轉為嚴重。意外中另外3名死者分別為67歲黎嘉倫、70歲曾慶偉及56歲菲裔女子ESTRADA Jo Ann D。

根據LinkedIn資料，Bregita於2021年加入麗思卡爾頓酒店，去年12月起任職餐飲部初級領班。Ricky於去年2月成為該酒店的調酒師實習生，同年12月轉為合約制調酒師。意外後，不少親友到Ricky最近一次發布二人同遊中環大館的帖文下留言悼念，感謝他們帶來善意和溫暖，希望他們早日安息。印尼駐港總領事館昨表示，將繼續與當局及其他方面協調處理此事。

傷者家屬：侄致電「歇斯底里叫救命」

伊利沙伯醫院昨續有家屬探望傷者。有家屬稱其約46歲侄兒獨居華豐大廈低層劏房約兩個月，事發時曾致電向她求救，「歇斯底里地叫救命」。她說侄兒逃生不果，折返劏房暫避，「他的房間沒有窗，可能有一些板攔住，我就叫他打爛窗，有窿就打啦」，並吩咐侄兒以濕毛巾掩口，惟侄兒其後疑暈倒，失去聯絡，她遂通知侄女到場了解，侄兒最終由消防破窗救出，「我看他的手是能動的，不是完全昏迷，但應該很辛苦，呼吸不了，整個人都軟了」。她說侄兒因吸入濃煙而需留醫，昨仍陷入半昏迷，需要吸氧氣及無法進食，引述醫生稱需照磁力共振為他檢查腦部。

死者曾慶偉的表姊與其丈夫昨早到富山公眾殮房認屍。據女親友稱，曾慶偉已移民外國，早前返港後居住在華豐大廈，豈料在大火中喪生。一名外籍男子與一名女子昨亦到殮房為印尼裔情侶辦理認屍。