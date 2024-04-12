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華豐天井垃圾袋起火 或涉煙頭 揭11層防煙門損毁 消防裝置年檢過期年半

【明報專訊】60年樓齡、劏房賓館林立的佐敦華豐大廈前日發生三級火，造成5死40傷，當局成立專案組調查起因。消防處分區指揮官林建軍表示，初步顯示火警不涉刑事成分，會調查是否有人吸煙肇禍。據了解，最先起火位置為一樓天井底部一堆備用垃圾膠袋，不排除有人從高處丟下煙頭燒着垃圾袋肇禍。消防處昨晚回覆本報稱，華豐大廈共11層樓的防煙門損毁，大廈消防裝置年檢過期年半，而消防今年2月9日巡查時沒發現火警危險。消防表示發現大廈有懷疑非法僭建物及分隔單位，已轉交相關部門跟進。

消防2月9日巡查 沒發現火警危險

立法會議員梁文廣表示，消防巡查有否漏洞或不足，要視乎人員檢查手法，到底是詳細檢查抑或單靠目測，防煙門損毁也要視乎嚴重程度。他說不排除有業主於巡查前「洗太平地」，巡查過後便故態復萌，繼續堆放雜物。

林建軍昨早出席電台節目《千禧年代》及《在晴朗的一天出發》時稱，消防經初步調查，已將最先起火位置收窄至1樓電梯大堂及天井，初步未發現刑事或縱火成分，會調查是否涉人為因素，例如吸煙、電力裝置超負荷等，稍後將向目擊證人錄口供。他說初步顯示火警有大量塑膠被焚，產生濃煙及有害物質；現場所見，天井有不同種類膠袋囤積，1樓也有一些似乎已老化的舊燈箱，部分電線外露，但由於損毁嚴重，要再向相關負責人了解。消防處昨晚確認，火警調查專案組昨在場沒發現助燃劑。

初步不涉刑事 疑燒膠冒毒煙

被問到今次傷亡衆多，是否與大廈存在分隔單位有關，林建軍說不同間隔單位未必與起火原因有關，但或會增加傷亡數字，因為間隔多了，代表大廈有更多人出入，而涉及改動單位內部結構，若依從申請改動還好，私下改動或會導致額外風險。

林建軍說，華豐大廈有3條樓梯，火警主要嚴重影響1、2樓及最接近電梯大堂的主樓梯，另外兩條樓梯及高層單位幾乎沒被波及；其中於7、8樓梯間發現的死者正是身處主樓梯，估計他是向上逃生時吸入毒煙暈倒。消防員於火警救熄後數小時，現場依然聞到刺鼻氣味。

林表示，消防處對上一次巡查華豐大廈為2月9日，當時無發現任何問題。消防員前日在現場發現消防設備未有有效年檢，主樓梯小部分防煙門損毁，但未見改裝或拆除，也沒發現阻塞逃生通道，「如果有年檢，係完全無問題」。消防處昨晚回覆本報稱，九龍總區人員經調查後，發現華豐大廈11個樓層的防煙門有損壞，分別於地下、1樓、2樓、3樓、5樓、7樓、10樓、11樓、12樓、15樓及16樓，而大廈消防裝置及設備最近一次完成年為2022年9月21日，有關調查仍在進行，如發現違規會執法。

2021年發現27防煙門損毁 法團有處理

消防處表示，消防安全總區人員今年2月9日到華豐大廈作消防安全改善工程巡查，其間沒發現火警危險。根據紀錄，華豐大廈裝設消防栓／喉轆系統、火警警報系統及手提滅火筒。紀錄顯示，消防處於2021年12月3日及2023年7月26日曾到華豐大廈作投訴巡查，分別發現27道及1道防煙門因損壞而未能緊閉，2021年涉及樓層包括1至9樓及11至14樓，2023年涉及2樓；處方曾發出兩張「消除火警危險通知書」，法團均已遵辦。

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相關字詞﹕華豐大廈三級火

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