酒店免費房接濟 團體經濟支援遺屬傷者

過渡屋開放 社區中心130人暫住

李家超昨在伊利沙伯醫院探望火警傷者後見傳媒，稱梁顯利油麻地社區中心截至昨午有逾130人入住，由地區關愛隊照顧包括少數族裔家庭的有需要人士，提供食物和被鋪等。油尖旺民政事務處與葵青民政事務處則分別在3間醫院，包括伊利沙伯、廣華及瑪嘉烈醫院設立跨部門支援站，協助受災人士及家屬。社署在各院的醫務社工已主動接觸死傷者家人，提供情緒支援等協助。

民政及青年事務局長麥美娟昨晚到梁顯利社區中心視察後稱，當區民政事務專員在火警發生約一小時後到場，全日動用7隊關愛隊、逾80名隊員及義工協助受影響居民，另有商界熱心人士捐贈200套衣服。

仁濟醫院「仁濟緊急援助基金」派員到梁顯利社區中心，為災民登記援助申請，包括派發超市現金券，並為死者家庭提供2萬元、為每名住院傷者提供5000元援助。九龍樂善堂透過「樂善關懷基金」向死者家屬發放5萬元及向每戶災民提供5000元援助。東華三院則會為死者家庭提供免費殯儀服務、向每名傷者發放1萬元，並開設24小時危機介入熱線協助。

民建聯立法會議員梁熙昨在facebook發帖，稱意外後與立法會議員鄭泳舜、油尖旺區議員楊子熙即時聯繫區內酒店，盼讓未能歸家的受影響居民免費入住，有7間酒店或服務式住宅響應，當中3間位於旺角（希爾頓花園酒店、智選假日酒店、One Dundas Serviced Apartments）、兩間在尖沙嘴（寶軒酒店、美麗華酒店）、兩間在佐敦（逸東酒店及九龍彩鴻酒店）。