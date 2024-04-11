明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

酒店免費房接濟 團體經濟支援遺屬傷者

【明報專訊】發生三級火的佐敦華豐大廈有部分是住宅單位，不少住戶需疏散，民政事務總署昨日因應火警，先後開放梁顯利油麻地社區中心及南昌社區中心作臨時庇護中心。特首李家超表示，政府部門會協助有需要居民，包括安排入住過渡房屋或臨時收容中心。有議員昨日聯繫區內7間酒店，為受影響住戶提供臨時免費住宿。截至昨晚有3個慈善機構分別向受火警影響者發放經濟支援。

過渡屋開放 社區中心130人暫住

李家超昨在伊利沙伯醫院探望火警傷者後見傳媒，稱梁顯利油麻地社區中心截至昨午有逾130人入住，由地區關愛隊照顧包括少數族裔家庭的有需要人士，提供食物和被鋪等。油尖旺民政事務處與葵青民政事務處則分別在3間醫院，包括伊利沙伯、廣華及瑪嘉烈醫院設立跨部門支援站，協助受災人士及家屬。社署在各院的醫務社工已主動接觸死傷者家人，提供情緒支援等協助。

民政及青年事務局長麥美娟昨晚到梁顯利社區中心視察後稱，當區民政事務專員在火警發生約一小時後到場，全日動用7隊關愛隊、逾80名隊員及義工協助受影響居民，另有商界熱心人士捐贈200套衣服。

仁濟醫院「仁濟緊急援助基金」派員到梁顯利社區中心，為災民登記援助申請，包括派發超市現金券，並為死者家庭提供2萬元、為每名住院傷者提供5000元援助。九龍樂善堂透過「樂善關懷基金」向死者家屬發放5萬元及向每戶災民提供5000元援助。東華三院則會為死者家庭提供免費殯儀服務、向每名傷者發放1萬元，並開設24小時危機介入熱線協助。

民建聯立法會議員梁熙昨在facebook發帖，稱意外後與立法會議員鄭泳舜、油尖旺區議員楊子熙即時聯繫區內酒店，盼讓未能歸家的受影響居民免費入住，有7間酒店或服務式住宅響應，當中3間位於旺角（希爾頓花園酒店、智選假日酒店、One Dundas Serviced Apartments）、兩間在尖沙嘴（寶軒酒店、美麗華酒店）、兩間在佐敦（逸東酒店及九龍彩鴻酒店）。

相關字詞﹕九龍樂善堂 樂善關懷基金 民政事務總署 華豐大廈三級火

上 / 下一篇新聞