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大廈未遵驗樓令5年 屋署：會敦促 民署稱近年巡查未見無牌賓館 區議員指劏房上百促修例改善

【明報專訊】發生三級火的佐敦華豐大廈，早於2018年7月5日接獲屋宇署發出強制驗樓通知，至今逾5年半未獲遵辦，九龍西立法會議員鄭泳舜昨促屋宇署交代。屋宇署昨稱，去年5月收到註冊檢驗人員提交訂明檢驗報告，包括建議換防火門、提供逃生樓梯防護門廊等，會敦促法團盡快展開維修工程，有需要時會考慮採取執法行動。另外，該廈有35間持牌賓館，有議員關注賓館及劏房眾多、業權分散，促請當局考慮修訂《建築物管理條例》改善大廈管理問題。

旅館發牌增條款 麥美娟：持開放態度

民政及青年事務局局長麥美娟昨稱，對於日後需否檢討《旅館業條例》，如發牌時是否要施加更多條款，當局持開放態度。

民政事務總署指出，華豐大廈35間持牌賓館中，牌照處過往兩年實地巡查29間，其餘6間則在2021年申請續牌時巡查，當中兩間被發現違規；其中一間經牌照處勸喻後已更正；另一間無更正，牌照續期申請會被拒絕。另於2019年曾發現該廈有無牌賓館，已檢控定罪，被告被判監兩個月。牌照處2020年起每年巡查均無發現該廈有無牌賓館，會於火警後盡快巡視該廈所有持牌賓館，確保符合樓宇及消防安全規定。

法團曾換驗樓員 去年報告籲改善防火

本報昨日查詢為何佐敦華豐大廈至今未履行驗樓要求、其間屋宇署有否跟進等，屋宇署昨晚回覆，大廈業主立案法團曾於獲發通知後1年、即2019年10月委任註冊檢驗人員，事隔3年後再通知屋宇署已委任另一名註冊檢驗人員負責驗樓；該註冊檢驗人員去年5月提交訂明檢驗報告，建議展開修葺工程，包括更換防火門、提供逃生樓梯防護門廊及根據《消防安全（建築物）條例》改善等。

屋宇署表示，該廈亦是署方行動策略下已委聘註冊檢驗人員的約1800幢樓宇之一，有關人員有向署方交代具體進展，正準備修葺工程的招標文件，並與法團商討承建商招標，署方會繼續與法團跟進，敦促盡快展開維修工程，並在有需要時考慮採取執法行動。

3年7分間舉報 涉防火門耐火牆

違規建築方面，屋宇署指過去3年共接獲7宗分間單位的舉報，兩宗個案有須取締的違規情况，該署今年3月已向相關業主發清拆令，分別要求還原處所主入口的防火門及單位耐火牆，若限期前未遵辦，會採取適當行動，包括考慮檢控；該兩宗不在今次起火的1樓及2樓。其餘5宗未發現須取締的建築違規。

申資助改善消防工程 同延期

另據市建局資料，華豐大廈已參與多項樓宇復修資助計劃，其中樓宇更新大行動2.0及消防安全改善工程資助計劃已分別於2021及2022年獲批，但一直延期，至今仍未完成（見表）。

華豐大廈有多家賓館及劏房，據民政事務總署網頁資料，上址有35間持牌賓館，分佈在1至15樓，房間共234間，其中兩間的賓館牌照已分別於前年6月及今年1月屆滿。據網上租屋平台「28Hse.com」資料，大廈有兩個懷疑劏房單位放租，其中一個50呎單位圖片顯示有兩張「碌架牀」，牀位月租1700元；另一單位100呎，放租3900元。

油尖旺區議員葉傲冬表示，據他了解，大廈有約100間劏房，由於大廈老舊，結合商住兩用、業權分散，管理上面對不少複雜問題，包括懷疑曾有人經營色情場所，以往亦收到街坊反映大廈公共地方堆放不少雜物、有人隨處棄置煙頭等。葉形容今次屬不幸事件，冀社會或當局反思需否修訂《建築物管理條例》改善大廈管理問題。

香港旅遊業賓館聯會主席劉功成向本報稱，相信類似華豐大廈的舊式樓宇，實質賓館數量應多於持牌數目，部分人或為節省牌費，抱僥倖心態經營，透過Airbnb等網上平台放租。他認為當局執法不力，指無牌經營賓館會為大廈構成安全風險。至於針對賓館巡查，他指政府人員一般到場時會集中檢視賓館內部環境，例如通道是否足夠等。

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