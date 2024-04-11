偕特首醫院探傷者 盧寵茂借出手機代報平安

李家超昨表示，其中一名傷者是與女兒居於大廈的50多歲婦人，女兒無大礙已繼續上班；婦人離開火場時撞到後腦並吸入濃煙，目前情况穩定，已平靜下來。另一傷者是居大廈的60多歲獨居長者，吸入濃煙情况穩定，親友已到醫院照顧；另一70多歲老婦昨早坐巴士下車路過時，在人群間撞傷前額，現已縫針，問題不大。

警：盡力助賓館遊客取回行李登機

第4名獲探訪的傷者是女遊客，原定在大廈賓館住兩晚，入住一晚後即遇上火災，吸入大量濃煙，仍需留醫。意外中她丟失手機未能聯絡家人，李家超稱同場的盧寵茂即時致電該遊客家人，「大家談了好幾分鐘後就安心了」。他說政府會為該遊客提供手機讓她聯絡家人，並盡力協助尋找遺失的證件，如未能尋回亦會確保她可暢順過關。油麻地分區指揮官警司潘毅德亦透露，部分賓館住客為遊客，原定昨日乘飛機回國，警方會盡力協助他們取回行李以登機。

內地社交平台「小紅書」亦有不少住客分享走火經歷，從用戶「VV」的圖片可見，住客在煙霧瀰漫中打開大門逃生，走廊頗為狹窄。用戶「Ada」亦發布火災時大廈的外圍影片，稱昨早於佐敦道過馬路時突然聽到有女子大聲尖叫，回頭看見大廈低層單位一名黃衣女子騎在窗戶向途人揮手大叫，大廈頂層冒出黑色濃煙，大廈窗口多人揮手求救。