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見煙聞呼 地盤工搭梯駕吊籠救10人 休班民安隊員剪網開路 習醫住戶救醒鄰居

【明報專訊】油麻地佐敦道華豐大廈發生三級火造成5死多人受傷。火災時大批居民租客逃離，亦有人在窗邊揮布呼救；大廈附近有地盤工人與一名休班民安隊成員協助救人，搭梯協助10多名住戶逃生，又出動「安全籠（吊機）」助長者逃生，工人說人命關天，「梗係第一時間衝去幫吓手」。有中醫學歷的租客逃走時見一男子昏倒在其大門外，遂拉入房為其按穴、塗雙飛人藥水，終送院時清醒。

建築工人文先生表示，事發時準備開工，見到華豐大廈冒出濃煙，聽到多人大聲求救，有住戶跑出平台隔着地盤圍網求救，而消防員尚未抵達，他與五六名同事搭起兩條梯讓他們沿平台邊緣爬梯走入地盤，之後亦有一名休班民安隊成員協助剪開圍網。另有一名行動不便長者，故他們使用「安全籠」將其吊運下來，當時全部人獲救後清醒。另一在場建築工人稱當時聽到類似燒炮仗的「砰砰」聲，大廈冒出大量黑煙，部分住戶未有穿鞋便衝出大廈。

健身客見旁邊賓館起火 數聲爆炸

火警時大批住客逃到街上，身穿運動衣的沈先生稱事發正與兩名朋友位於1樓健身室，其朋友突然大叫「火燭呀」，見到健身室旁右邊一個賓館單位起火冒濃煙，隨後更有數聲爆炸。居15樓的徐先生稱當時正收聽收音機，其間聽到有人叫「火燭」，並有零碎爆炸聲，即時帶同愛犬逃生，下至10樓見「啲煙冇咗」折返家中，消防到場再通知要疏散。

來自湖南的周先生數年前與港人結婚來港，居於大廈6樓劏房，有中醫學歷的他平日會為人調理身體。他說剛睡醒後打開窗看到很多消防車，得知火警後立即逃離，但打開大門發現黑煙瀰漫，更有一名男子倒在門口，遂將他扶到自己房內，「我要是慢一分鐘開門他都沒得救了」。周先生先用濕毛巾掩口，餵對方喝水、塗雙飛人藥水，又為他按穴位，其後又有一名受傷女子跑到其房間求救。

周先生憶起當時十分害怕，之後用濕毛巾堵塞門縫，待大火熄滅後才出去，未知男子情况如何，但送院時清醒。他說劏房位處樓層最深處，初時在房內沒聽到警鐘聲，「沒有開門的話是聽不到警鐘聲」。

3樓戶膠紙黏門隙 「救番好彩」

居於3樓的吳先生稱當時嗅到異味，且聽到救護車響，他於單位內待救，由消防升雲梯救出。他當時以膠紙黏實門隙以防濃煙攻入。吳居於大廈劏房數月首次遇到火警，「當然驚啦，咁恐怖，如果唔係我封咗門隙都頂唔順」，「救番條命都算（幸運）」。被問及會否因火警搬走，他說「驚都要住」，因之前申請公屋不果，只好以約5000元月租居於上址，笑言「唔住住喺邊度？」

逃生者稱持電筒仍不見前路

居於4樓、操普通話的沈先生表示，事發時於單位睡覺，鄰居聽到火警鐘響後不停拍門，他立即逃生，其間聽到有人叫救命。他說當時煙霧瀰漫，「我們是無辦法叫啦，只有跑啦」，逃生時見很多煙，即使手持電筒仍看不見前路，而當時梯間比較少人，「可能溫度太高，（居民）都不敢從那邊下來」。他稱逃生至2樓時見有長者躺在地，其中一人行動不便，自己逃生時跌倒擦傷。

已居於佛山一段長時間的90歲鄺先生與妻子因私事回港，前晚起暫住華豐大廈3樓一間賓館7天。他說昨早約8時聽到警鐘聲後立即起身，打開大門見濃煙密佈，兩人回到房內等待救援，半小時後消防人員上樓拍門，大聲叫「有冇人被困」，他們隨即回應「有人！」最後獲消防員攙扶逃離大廈，赫見整個走廊昏暗。

鄺先生稱曾多次在同一賓館居住，房間有兩道窗，兩邊各見火光濃煙，在太太陪伴下未感過於害怕，「有太太鼓勵我，佢話睇定啲」，逃走後兩人互相扶持，「我好珍惜太太，太太亦好珍惜我」。

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