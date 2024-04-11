居民稱防煙門未關 專家：煙霧熱力易「攻上去」

據消防初步調查，1樓大堂有膠製燈箱及電線等，梁錦得說大堂是逃生通道之一，不可存放可燃物料或雜物，否則可能令火勢蔓延；又指無論大廈新或舊，起碼每個單位的大門要防火、梯間須裝防火門。梁說，舊樓業主要根據法例要求安裝基本消防設備，但視乎業主有沒有決心、願不願意夾錢去做；但不是太多承辦商願意接這些生意，除了盈利不可觀，亦怕業主最終無力支付，結果「白做」。

業主稱滅火筒過期喉轆爛 批法團拒維修

居於大廈逾40年、不願具名的業主說，大廈滅火筒過期約兩年、消防喉轆破損，「有啲（防煙門）閂門，有啲唔閂門」，且「呢度崩、嗰度甩」。他批評業主立案法團不負責任，管理不善，法團成員多來自賓館，不願出錢維修及強檢，部分委員甚至反對大維修，「有一個法團咁樣，大廈實死梗」。今次火警後他將向法團提出要求維修，保障自己利益，唯恐作用不大，「（佢哋）大石砸死蟹」。

居於14樓劏房單位的居民張小姐說，所住樓層單位一般「一劏六」，每個單位最大約100呎。她表示大廈有很多劏房，管理差、衛生惡劣，「老鼠周圍行都冇人理」，其樓層防火門長期打開，質疑滅火設備亦不能運作，但基於經濟考慮，短期內無法搬走。

消防處前處長林振敏呼籲居民平時要了解所住大廈的走火通道，閒時多走樓梯，了解通道有無雜物、防火門有否長期打開、天台有無上鎖，如發現違規情况要向消防處投訴。