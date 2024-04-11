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大火5死大廈 接屋署指示16年未遵 40傷8危 現場大量膠燈箱 華豐大廈有35賓館多劏房

【明報專訊】60年樓齡、劏房賓館林立的佐敦華豐大廈昨早發生三級火，造成5死40傷，至昨晚仍有8人危殆、3人嚴重。消防指最先起火位置位於大廈1、2樓，並於1樓健身室外的電梯大堂發現大量膠製燈箱及電線，估計與火勢蔓延及引致大量濃煙有關。消防已成立專案組調查起火原因，警方西九龍總區重案組亦派員調查。火場至今凌晨零時仍未解封，居民陸續獲准上樓取回貴重物品，但不准長時間逗留。

屋宇署2008年曾向法團發出消防安全指示，要求華豐大廈提升至切合現代要求的防火保障，包括更換防火門、以耐火物料圍封非緊急設施及提供符合耐火能力的固定窗等，惟至今未有遵辦；另2018年就樓宇的公用部分向法團發出強制驗樓法定通知，至今仍未遵辦（詳見A3）。

李家超慰問 消防設專組調查

特首李家超聯同多名官員到伊利沙伯醫院探望傷者，他表示極度難過，對死者家屬和傷者致以最深切慰問，稱已指揮各部門全力救助、調查、支援及善後，相關部門要向死因裁判法庭提交死因研究調查報告。

一死者疑逃生時高處墮下

傷者有女嬰 最大94歲

三男兩女死者均送院後不治，包括67歲的黎嘉倫及70歲的曾慶偉，一對分別23及24歲的非華裔男女，以及一名年約30歲身分未明女子，死因主要為燒傷及吸入性損傷，其中一人疑逃生時從高處墮下。昨日中午一男一女親屬到伊利沙伯醫院認屍。40名傷者包括一名7個月大女嬰，年紀最大傷者94歲，截至昨晚有8人危殆、3人嚴重，共有23人需留醫，其中7人入住深切治療部，主要涉及燒傷、扭傷、擦傷及吸入性損傷。

一二樓大堂起火 有健身中心賓館

消防處分區指揮官林建軍表示，火場主要為1至2樓，面積約20米乘20米，最先起火位置為1至2樓大堂、健身中心外，該兩樓層經營健身中心及一些持牌賓館。行動中，消防派出218名消防及救護人員、兩條喉、兩條鋼梯水塔及兩隊煙帽隊灌救，共出動35輛消防車及24輛救護車。消防共救出250人，另有50人自行疏散；經初步調查在現場發現大量塑膠燈箱及電線，估計與火勢蔓延及造成大量濃煙有關。

華豐大廈為商住大廈，約有230個單位。林建軍說，大廈有35間持牌賓館，亦有劏房，加上火勢大、濃煙多，要較多人手在不同層數拯救。洪水橋洪雅路一個房協地盤四級火至昨日仍未撲熄，林建軍稱兩場火警由不同消防局負責救援，前線人員調配不受影響；消防已經取得大廈圖則，會研究大廈改造範圍，初步不見有特別改造情况。

屋宇署表示非常關注今次嚴重火警，昨午在消防處人員協助下，進入大廈公用地方及部分私人單位內視察，發現當中有部分結構因火警受破損，惟整體樓宇結構沒有明顯危險。屋宇署會配合消防處調查，如發現火警與違反《建築物條例》情况有關，將根據調查結果向涉事者採取執法行動，包括考慮提出刑事檢控。西九龍總區刑事部警司賈錦琳表示，案件交西九龍總區重案組調查，會與政府化驗師到火場蒐證，並派警員到醫院及臨時庇護中心調查。

消防處義工隊入夜拍門發現5人

社企酒店供食物 附近麵包店派包

入夜後，消防處義工隊到場逐家逐戶拍門，在大廈發現至少5名居民，包括3名輪椅人士，以及一對年老男女住戶，男住戶表示整天沒有進食，兩人稱家住高層，沒有受火警波及，故沒有離開單位逃生，他們其後乘警車到社區中心暫住。至於行動不便的一家三口則由義工協助落樓，其後登上的士到親友家中暫住。社企「滿櫃膳糧」義工到場協助，並聯絡附近逸東酒店準備食物予現場消防員，社企義工說酒店特意煮粥給沒有帶假牙逃生的婆婆進食，附近麵包店向等待解封的市民派發麵包。賓館職員羅先生稱想盡快上樓幫住客取行李，並指他們昨早順利疏散，住客理解事件，已自行安排其他住宿，賓館亦已安排退款。

保安局長鄧炳強昨午穿上「黃金戰衣」與消防處長楊恩健一同巡視火場。楊恩健稱已成立專案組，由一名高級消防區長帶領，調查起火原因及事故造成多人傷亡的成因。

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相關字詞﹕華豐大廈三級火

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