首季旅客年增倍半 李：反映盛事振經濟

「藝術三月」破400萬人次

本月會議展覽吸商務客

李家超昨日出席行政會議前會見傳媒，提到本港接待能力繼續提高，進一步促進訪客來港旅遊及從商，增加經濟活動，帶動行業復蘇。他表示，本港機場去年底客運量已回復至疫前七成，預計今年底能完全回復；而現時本港酒店客房總數逾9萬間，較疫前增加約7.6%。今年首季訪港旅客增至1123萬人次，按季增長5%，按年增長1.5倍，他認為反映本港舉辦多元化盛事發揮重要經濟作用。

指高球場收地無礙辦賽

政府去年收回粉嶺高球場32公頃土地，其中9.5公頃計劃用作興建約1.2萬伙公屋，反對建屋計劃的香港哥爾夫球會就相關環評報告申請司法覆核，案件下月開審。另一方面，首次設香港站的「LIV Golf職業高爾夫球巡迴賽」上月舉行，有記者問到，政府會否因為這些盛事而重新考慮該處的佈局。

李家超回應稱，球賽主辦單位當時曾使用已收回用地作後勤及支援設施，賽事未受收地計劃影響，當局日後亦容許主辦單位借用土地舉辦賽事。他重申收地決定早已作出，而目前已有司法覆核，當局會按部就班處理。