謝影雪：市民一齊睇 運動員更落力

港協將宣傳炒熱氣氛

港隊輪椅羽毛球運動員陳浩源是上屆殘奧銅牌得主，他說沒想過政府會再買播映權，且較上屆早一個月落實。本港與巴黎時差6小時，他擔心若無足夠直播，市民熱度會不及東京奧運，相信購入播映權能確保市民可觀賞賽事，為參賽港將注下強心針，而電視台若能「炒起」奧運熱潮，市民便會多了目光關注緊接的殘奧。

在東京奧運伙拍鄧俊文取得羽毛球混雙第四名的謝影雪對轉播安排感高興，認為自上屆奧運多了很多市民關注和投入運動，今次可繼續免費直播，相信大家都好開心，「可約埋一齊睇奧運，令上屆氣氛延續落去」，這將令運動員更有動力打好每場比賽，「因為知道遠處有人為我們打氣」。

無綫：全力支持 Viu有線App同步

無綫電視昨發聲明表示全力支持政府購入播映權，認為反映政府對推廣體育精神和支持本地體育發展的承諾，而具體播映安排將在接近賽事時公布。電視廣播行政主席許濤稱，將投入必要的人力和製作資源提供轉播，期待與不同機構合作，創造多元化觀賞體驗以滿足不同觀眾。

有線寬頻表示支持政府購入播映權，並歡迎提供予本地電視台播放，旗下HOY會與政府商討安排，將安排3條免費電視頻道及手機應用程式轉播賽事，並會製作一系列具特色的奧運先導節目，為觀眾熱身及提供最新資訊。

ViuTV表示感謝政府向本地電視台提供播映權，會與當局商討播映安排，將善用過往播放大型國際體育活動的經驗，投入所需資源製作及直播節目和賽事，於免費電視、串流頻道及社交媒體為觀衆提供最廣泛及多元化觀賞體驗，讓他們可欣賞精彩賽事及支持國家和香港運動員。