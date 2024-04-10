政府購奧運播映權 4台免費睇 金額保密「平過上屆」 特首：利社會氣氛刺激經濟

李家超昨早出席行政會議前見傳媒，提到購入播映權有數項考慮因素，包括市場不足以支持電視台投資大量資金購入播映權；參考上屆東京奧運，市民在政府購入播映權後可經直播支持本港運動員，認為有助改善社會氣氛，且有助刺激經濟活動等社會價值。他強調這次是「特別考慮」，不打算改變商業機構在競投運動會播映權的商業競爭模式。

稱電視台難斥巨資 未擬改市場競爭

本港與巴黎時差6小時，賽事或未能於本港黃金時間播映。李家超認為，每次處理奧運活動時面對問題不一，當中包括時差，重申政府考慮到上屆購入播映權的社會正面效果，當時令社會喜悅和舒暢；政府會指定電視台播放奧運時數及節目數量，同時須直播及延播賽事，相信每逢重要賽事，即使在凌晨，市民也會以自己方式觀看，政府角色是「盡量畀大家睇」，也會利用社交媒體推廣宣傳。

東奧轉播費低於1.2億 實數未披

東京奧運於2021年舉行，時任特首林鄭月娥首次動用公帑購入播映權。她當年引述本地電視台於2012及2016年，分別以1.2億及1.6億元購入奧運播映權，而購入東京奧運播映權費用則低於以上數字。「藝術及體育發展基金」年度會計報告未有披露轉播權分項數據。

霍啟剛倡日後按播放時間賣予電視台

霍啟剛認為，政府近年體育開支以數十億元計，購買播映權費用佔很小部分，相信不會對財政帶來巨大影響。他又建議，日後若電視台預算不足，可按「播放時間」向政府購買播映權，相信有助政府將來透過電視台宣傳。

須播港將賽事 楊潤雄盼多播國家隊

文體旅局長楊潤雄昨在立法會民政及文化體育事務委員會表示，已與3間本地免費電視台及香港電台達成播放安排，方向與上屆奧運大致一樣，主要規定播放某時數節目，以及要求播放港隊參賽項目等，亦期望今次能播放更多國家運動員賽事，以及增加殘奧賽事播放時間，詳情稍後公布。

被問及會否恆常購買播映權，楊潤雄說每屆奧運及經濟環境不同，現難以說明4年後情况，對於未來安排暫未有立場，惟相信目標是讓港人有機會看到精彩比賽，以及藉轉播表達對港隊的支持。

翻查立法會2021年文件，政府要求獲東京奧運播映權的廣播機構承擔6項工作，包括在免費及收費電視頻道，分別提供不少於900及2000小時的賽事節目，播放所有香港運動員的賽事，以及持續12個月製作及播放推動本地體育發展節目等。

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