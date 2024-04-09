嗜賭竊款2883萬 foodpanda子公司財務總監囚7年4月

庭上透露，被告劉家耀（現年41歲）早年和家人移民美國，回港後投身會計業，案發時任職Rocket Food Limited財務總監，被捕改任食肆行政人員。辯方求情稱，被告患思覺失調和嚴重抑鬱症，須定期到精神科覆診；他當時以為自己創出賭波的「秘密方程式」，為了保密，從未向醫生透露賭博習慣。辯方透露，被告和妻子育有一名兒子，僅因賭癮走上歪路，漸成病態賭徒。

求情稱患精神病 染賭癮以為創出賭波方程式

暫委法官游德康表示，被告獲授權處理公司銀行戶口，更容易掩飾犯罪行為，雖然他事後歸還的錢不足以抵償竊款，但法庭接納他略有悔意。游官提及，本案盜竊不涉複雜計劃，而被告在自首及交付高院的逾4年間行為良好，可酌情減刑，兩罪總刑期為7年4個月。

曾歸還598萬 官接納略有悔意

案情指foodpanda旗下有兩間子公司，包括Rocket Food Limited及Maidan Limited。被告於2015年12月晉升為Rocket Food Limited的財務總監，月入逾4.7萬元，其間可以透過銀行密碼和保安編碼，在網上處理兩間子公司的帳戶。被告於2017年10月請辭，其後向上司承認挪用公款賭博，並向警方自首。

被告警誡下承認，他將Maidan Limited戶口的款項輾轉匯入個人帳戶用作賭波，亦曾到澳門賭博。警方調查發現，被告經171次轉帳，將逾2883萬元由Maidan Limited轉入個人帳戶；不過，他亦分16次轉帳，將其中逾598萬元歸還予Maidan Limited。換言之，他盜款的淨額約2284萬元。

【案件編號：HCCC 96/23】