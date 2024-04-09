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工權會稱寫觀察非求情 勞聯：工會為承建商寫信少見

【明報專訊】近年涉多宗致命工業意外的承建商「精進建築有限公司」正申請續牌，其母公司興聯集團的總經理周暢光表示，事故後精進已採取多項安全改善措施，亦邀請部分業界人士就有關表現致函政府表達意見。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文（圖）上月初以工權會名義去信特首李家超；她回覆本報指該信並非求情信，只是寫出精進向死者家屬提供恩恤金等個人觀察和感受；又指讓公司倒閉非提升職安的最佳方法。勞聯則表示，如信的內容基於事實而非單純應邀撰寫，屬無可厚非，但工會為承建商寫信做法罕見，認為不應影響政府就續牌決定的專業判斷。

總幹事蕭倩文：執笠非改善職安最佳方法

工權會是支援工傷病者及其家屬的非牟利慈善團體，在不少工業意外發生後，常見到蕭倩文親赴現場陪伴突然失去至親的家屬，其後亦會跟進個案。蕭在工權會工作近15年，她說今次是她首次為承建商撰寫這類信，但強調信件內容沒建議或要求政府為精進續牌；而是陳述她本人觀察到精進在事故後的善後工作，包括有對死者家屬提供恩恤金、與工權會合作推廣職安信息，例如到學校演話劇和到地盤做講座，以及精進直接聘用的工人是行內較多的。

蕭續稱，精進地盤發生過多宗工業事故，嚴懲屬必須，但事後若能表現出確切的改善，給予改過機會是無可厚非。她說，公司「執笠」後，公司背後有董事及各類人員亦可再組公司重新營運，或轉去其他公司繼續工作，其實最終結果分別不大，也未必是徹底改善職安的最佳方法。

勞聯秘書長兼立法會勞工界議員周小松表示，承建商發生嚴重意外後推改善措施是應該的，但工會就此致函政府的做法較少見，至少他本人不會這樣做，因為續牌應交由承建商註冊事務委員會和屋宇署決定，不應影響專業判斷。

相關字詞﹕勞聯 工權會 精進建築有限公司 精進建築

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