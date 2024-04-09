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續牌前夕 精進函政府述改善措施 母公司：不獲續牌社會成本大 勞界議員：建商規模非免死金牌

【明報專訊】近年涉多宗致命工業意外的承建商「精進建築有限公司」正申請續牌，條例規定承建商須至少1名獲授權簽署人代表公司，並須經面試考核是否合適繼續代表承建商處理工程。精進建築母公司興聯集團的總經理周暢光向本報表示，精進現剩1名在職的獲授權簽署人，周四會到承建商註冊事務委員會面試；另稱精進近月去信政府，陳述所做的多項安全改善措施。另有致函的還包括工業傷亡權益會總幹事蕭倩文（見另稿）。周指工業意外非精進建築的「專利」，正負責多個政府工程項目，涉約4000名員工，若不獲續牌所涉社會成本甚大。勞聯兼立法會勞工界議員周小松則指承建商的規模和項目數量非「免死金牌」，促政府以安全管理作續牌條件。

明報記者 李淑瑤

工聯會議員陸頌雄亦指工會過去不太感受到精進有很大反省，冀當局從嚴審視其安全改善措施。

另一同屬興聯集團、主要負責私營項目的「精進建築工程有限公司」，涉前年油塘建築地盤工字鐵下塌的死亡事故，政府去年拒絕續牌申請。今次正審批續期申請的是主要負責公營房屋和工務工程項目的「精進建築有限公司」（精進建築），因近年涉多宗致命意外，當局已暫停其所有工務工程投標資格至今年底。至於其一般建築承建商的註冊去年4月屆滿，正由承建商註冊事務委員會進行面試及評審，再由屋宇署按委員會建議審慎決定是否批准續期。

母公司：精進建築將增獲授權簽署人

翻查屋宇署「一般建築承建商名冊」，「精進建築」曾有5名獲授權簽署人，當中3人與「精進建築工程」重疊，由於該3人不通過面試，已從兩間公司同時除名。目前名冊顯示，精進建築剩下兩人，包括簡浩楷和麥劍亮，而簡因安達臣道天秤倒塌意外已被檢控。周暢光說，簡今年初已辭職離開公司，精進正安排新增獲授權簽署人，人選是公司項目經理。

屋宇署回覆查詢稱，根據現行續期制度，申請人須有最少1名適任的獲授權簽署人；如申請人為法團 ，亦須有最少1名適任的技術董事，方予考慮其註冊續期申請。屋宇署一般會提供相關資料予委員會參閱，例如與建築工程有關的死亡事故的紀錄、承建商提交的改善措施，及承建商被暫停競投工務工程的紀錄和定罪紀錄等。

馮祥記清盤 消息：政府關注釘牌恐掀骨牌效應

綜合政府及建造業界消息稱，業界一直不看好精進建築可續牌，惟上月初馮祥記集團因資金周轉問題而清盤，市場流傳部分建築商面對財政壓力，政府關注若精進釘牌，恐掀「骨牌」效應，涉千計工人失業，多項公營房屋和工務工程亦受影響。據悉政府內部對精進續牌與否有分歧。

周暢光說，精進先後去信各項目業主，包括房委會、房協等，陳述現時地盤進度、質量檢定、最新安全措施實踐；亦就續牌事宜去信發展局與屋宇署等，陳述在安全與企業管治方面的改革，並重申信任承建商註冊事務委員會和續期制度。周稱，曾邀業界及相關團體等就精進表現致函政府表達意見。

本報向特首辦公室查詢有否收到精進來信，及會否因此影響續牌結果。辦公室回覆表示，註冊續期申請是由屋宇署根據有關法例賦予的權力處理；而就該公司來函，會按既定程序回覆有關人士，確認來函收到及把函件轉交相關部門參考和跟進。

母公司稱項目愈多意外機率愈高

議員：感覺精進視意外為「不幸」

周暢光表示，「項目愈多的公司，意外機率愈高」，精進有過意外，但已汲取寶貴教訓，改善措施包括董事們組隊每周突擊巡查不同地盤，若發現不安全工作環境，會提醒項目經理、地盤總管和前線工作人員即時糾正；透過獎金鼓勵員工在電子平台以不記名舉報不安全的施工情况；設專責安全工作小隊，由兩名技術工人巡查地盤，即時堵塞每個潛在風險，如掩蓋地面的洞或是加裝圍欄等。

勞聯副主席譚金蓮表示，沒有機構是大到不能倒，規模愈大，影響者愈多，更應做好工地安全措施。她指若容許頻加人或換人作獲授權簽署人，而公司文化不變，意外遲早再發生，建議檢討續牌機制。陸頌雄稱，就工會和精進過去接觸，認為精進視發生的意外是「不幸」，而即使部分工程由分判商負責，承建商仍有監管責任。

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相關字詞﹕建築 勞工 工業意外 精進建築有限公司

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