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參與率喜出望外 環團：市民趨認真對待

【明報專訊】垃圾徵費「先行先試」實施一周，環境及生態局長謝展寰表示，參與計劃的14個試點中，最多有五成人使用指定袋；近年在工廈、商場及私人屋苑推行垃圾徵費試驗計劃的綠領行動總幹事何漢威對先行先試首周參與率達五成表示「喜出望外」，認為結果反映市民普遍對垃圾徵費支持及接受。何指過去數月社會廣泛討論垃圾徵費，市民對徵費接受程度較之前更高，亦更認真對待，他又認為市民如做分類回收，每月購買指定袋開支不如想像般高，認為8月1日是合適時間實施垃圾徵費，不應再押後。

何漢威稱，參與先行先試的住戶或商戶獲免費派指定袋，即使不使用亦不會被罰，認為在自願參與情况下仍有五成參與率已算理想，相信稍後參與率會再增加。

指社會連月熱議 民眾接受程度增

何又說，綠領行動以往在私人住宅推行垃圾徵費試驗計劃，即使在計劃推行前派職員「洗樓」，提醒每個住戶用指定袋，但首月參與率平均只有約10%，反映當時市民環保意識仍不足；而剛過去一周，普遍參與先行先試的住宅有兩至五成人參與，「反映市民認真對待垃圾徵費，早前如何棄置一支地拖棍都引起社會廣泛討論，可見市民認真對待徵費」。

綠惜地球認為，先行先試計劃首周參與率達五成，表現不俗，認為政府下一步應研究進一步提高參與率。

（垃圾徵費）

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