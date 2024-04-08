參與率喜出望外 環團：市民趨認真對待

何漢威稱，參與先行先試的住戶或商戶獲免費派指定袋，即使不使用亦不會被罰，認為在自願參與情况下仍有五成參與率已算理想，相信稍後參與率會再增加。

指社會連月熱議 民眾接受程度增

何又說，綠領行動以往在私人住宅推行垃圾徵費試驗計劃，即使在計劃推行前派職員「洗樓」，提醒每個住戶用指定袋，但首月參與率平均只有約10%，反映當時市民環保意識仍不足；而剛過去一周，普遍參與先行先試的住宅有兩至五成人參與，「反映市民認真對待垃圾徵費，早前如何棄置一支地拖棍都引起社會廣泛討論，可見市民認真對待徵費」。

綠惜地球認為，先行先試計劃首周參與率達五成，表現不俗，認為政府下一步應研究進一步提高參與率。

（垃圾徵費）