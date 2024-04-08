600座位酒樓推分類 估算袋費每日300元

有約90個座位的旺角鋿晶館的經理陳先生回應本報稱，過去一星期主要是用綠色指定袋代替普通垃圾袋，一日約用9個容量100公升的垃圾袋，因垃圾桶容量所限，未能盡用指定袋空間，現部分轉用75公升款式。陳表示，指定袋質量沒問題，不會穿漏，不過因沒人手、沒空間，不會做垃圾分類，「全部都是垃圾桶見」。

指100公升難用盡 轉細一碼

陳指暫難估計徵費帶來多少額外成本，很視乎廚房當日「開料」的廚餘分量，亦很視乎生意，人客多垃圾會較多。他認為垃圾收費試驗計劃不應貿然取消，「樣樣都要試吓、應該試吓」。

有約600個座位的新蒲崗新光宴會廳的負責人胡珠說，以往沒分類垃圾，過去一周有分類，按這周用量推算，料如推行收費時買指定袋每日開支200至300元，他亦要增加人手安排垃圾分類等，料涉每月額外2萬元人工，兩項支出共佔每月成本約2%。他認為垃圾收費有助環保，但現時生意減少下，相關開支會擴大虧損，冀政府可在環保及商戶營商空間取平衡。

（垃圾徵費）