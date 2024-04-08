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巡連翠邨垃圾房 約一半用指定袋

【明報專訊】垃圾徵費「先行先試」計劃本月1日起在14個處所推行，單幢屋邨柴灣連翠邨屬試點之一，住戶獲派15公升指定袋。本報記者昨午在大廈內多層垃圾房觀察，發現約一半垃圾以指定袋包裝，亦有不少人用普通膠袋包垃圾，有住戶不諱言取了指定袋都沒有使用。有住戶和區議員建議加強宣傳教育。

無視告示 棄置大型家俬

記者昨午到連翠邨12至24樓後樓梯觀察垃圾桶，點算共19袋垃圾中，有9袋使用指定袋，而大廈樓層的大型垃圾桶套上普通黑色膠袋。各樓層垃圾房也設有分類回收箱，惟有住戶把可回收物料如紙皮、膠盒和紙盒放在回收箱前方；有住戶把大型家俬棄置垃圾房，而垃圾房外有棄置大型垃圾告示，指居民須自行將大型垃圾棄置於約10分鐘路程的祥利街垃圾收集站。

居民：漸見轉用 有稱續拒用

居民劉小姐認為，免費派發的指定袋夠用，稱據她觀察，計劃試行首3日未有太多人用指定袋，直至最近才陸續有人使用，普通膠袋和指定袋比例約為一半半。她說曾目睹有清潔工人檢查垃圾分類箱，將其認為不可回收的垃圾丟棄普通垃圾桶，因此她會到「綠在區區」而非屋邨做分類回收，又建議政府應做好垃圾分類的宣傳教育。

居民薜先生與父母同住，表示知悉大廈派發指定袋，屋苑亦設廚餘機，但暫未見家人用指定袋。居民陳女士則說，她自住、毋須用大垃圾袋，故暫不考慮使用指定袋。

另外，東區區議員何毅淦表示，3月底至今聯絡房署查詢連翠邨棄置垃圾或使用指定袋實際情况，惟部門稱有待公布，而據他了解連翠邨街坊對參與計劃「不太積極」，指市民現階段可自由選擇參與與否，建議當局應加強宣傳，如告知街坊參與「綠在區區」積分計劃可換領糧油。他稱今日將約見住戶，並到場了解和觀察指定袋使用情况。

（垃圾徵費）

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