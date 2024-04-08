明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

試點住宅首周兩至五成用指定袋 盧文端倡考慮擱置垃圾徵費

【明報專訊】垃圾徵費爭議聲不絕，環境及生態局長謝展寰昨日表示，「先行先試」計劃推行約一周，參與的公私營住宅有兩成多至五成人使用指定垃圾袋，強調技術問題一定可以解決，但要顧及社會氣氛及民心取態，再部署下一步行動。中國和平統一促進會香港總會理事長盧文端在本報撰文，指垃圾徵費「當年由激進反對派提出」，先行先試的「亂象」反映香港社會還沒有準備好推行；又稱在《基本法》23條立法後，政府重點工作是謀經濟發展，「倘因垃圾收費爭議阻礙特區政府實現工作重點轉移，相信也不是中央希望見到的」。

明報記者

盧文端今日在本報撰文，指23條立法在較平和的社會氣氛下順利完成，各界期待香港能夠盡快聚焦經濟民生，但不少社會人士擔心垃圾徵費爭議持續發酵「會衝擊香港聚焦謀發展的主旋律」，故他建議政府在先行先試完結後，重新考慮是否押後或完全停止，而盡快叫停徵費爭議應是首要考慮。盧文端認為，如任由垃圾徵費爭議耗費社會精力，干擾政府聚精會神謀發展，「相信也不是中央希望見到的局面，因為不符合中央的希望和要求」。

盧：任爭議阻特區 非中央望見

盧文端在文章指垃圾徵費當年由「激進反對派」提出，「是上屆政府在泛政治化環保的高壓下訂出的政策，從一開始就是一項不可能完成的任務」。翻查資料，垃圾收費討論前後歷時近20年，政府早於2005年已提出《都市固體廢物管理政策大綱》，並建議2007年向立法會提交垃圾徵費條例草案，結果直至2021年8月才通過相關法案。

垃圾收費原定4月生效，因為惹起爭議押後至8月，並以先行先試作試驗，涵蓋6類處所14個試點，環保署昨表示，計劃本月1日起試行了約一星期，所有試點處所均有近八至九成參加者願意領取免費指定垃圾袋；指定袋使用率方面，於14個試點中，院舍、食肆和政府大樓等已完全轉用指定袋，商場的使用率約七成，公私營住宅及「三無」大廈住戶的參與率則較參差，由兩成多至約五成不等。

商戶私樓使用率較高

謝展寰：顧社會氣氛民心取態再部署

謝展寰昨接受無綫節目《講清講楚》訪問時說，參與先行先試的各類處所中，以商戶的使用率較高，估計跟員工跟隨老闆指令有關；至於住宅就以一般私樓使用率較高，公營房屋及三無大廈使用率較參差，參加者普遍反映的問題，包括指定袋長度不足以套在垃圾桶上，亦有三無大廈住戶反映廚餘收集點太遠，需要步行10多分鐘才到達。

謝展寰又提到，現時經濟氣氛、營商環境、社會氣氛都有明顯改變，強調先行先試不止要視察實際操作，亦會考慮成本、參與者感受等。他指「大家以為通關後，（新冠）疫情過了，經濟會很快反彈，在這背景下，我們推行收費是適合，但現時看到的情况，整個經濟氣氛、營商環境以至社會氣氛，也有明顯改變」。

立法會環境事務委員會主席劉國勳認為，先行先試是自願計劃，實際參與率仍只有兩至五成並不足夠。他認為政府可考慮擴大計劃，讓更多市民感受操作上遇到的問題，蒐集更多數據，從而調整改善，例如有三無大廈住戶需步行10多分鐘到附近回收設施回收廚餘，明顯不理想。

（垃圾徵費）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕環境及生態局 先行先試 垃圾徵費

上 / 下一篇新聞