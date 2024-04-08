試點住宅首周兩至五成用指定袋 盧文端倡考慮擱置垃圾徵費

明報記者

盧文端今日在本報撰文，指23條立法在較平和的社會氣氛下順利完成，各界期待香港能夠盡快聚焦經濟民生，但不少社會人士擔心垃圾徵費爭議持續發酵「會衝擊香港聚焦謀發展的主旋律」，故他建議政府在先行先試完結後，重新考慮是否押後或完全停止，而盡快叫停徵費爭議應是首要考慮。盧文端認為，如任由垃圾徵費爭議耗費社會精力，干擾政府聚精會神謀發展，「相信也不是中央希望見到的局面，因為不符合中央的希望和要求」。

盧：任爭議阻特區 非中央望見

盧文端在文章指垃圾徵費當年由「激進反對派」提出，「是上屆政府在泛政治化環保的高壓下訂出的政策，從一開始就是一項不可能完成的任務」。翻查資料，垃圾收費討論前後歷時近20年，政府早於2005年已提出《都市固體廢物管理政策大綱》，並建議2007年向立法會提交垃圾徵費條例草案，結果直至2021年8月才通過相關法案。

垃圾收費原定4月生效，因為惹起爭議押後至8月，並以先行先試作試驗，涵蓋6類處所14個試點，環保署昨表示，計劃本月1日起試行了約一星期，所有試點處所均有近八至九成參加者願意領取免費指定垃圾袋；指定袋使用率方面，於14個試點中，院舍、食肆和政府大樓等已完全轉用指定袋，商場的使用率約七成，公私營住宅及「三無」大廈住戶的參與率則較參差，由兩成多至約五成不等。

商戶私樓使用率較高

謝展寰：顧社會氣氛民心取態再部署

謝展寰昨接受無綫節目《講清講楚》訪問時說，參與先行先試的各類處所中，以商戶的使用率較高，估計跟員工跟隨老闆指令有關；至於住宅就以一般私樓使用率較高，公營房屋及三無大廈使用率較參差，參加者普遍反映的問題，包括指定袋長度不足以套在垃圾桶上，亦有三無大廈住戶反映廚餘收集點太遠，需要步行10多分鐘才到達。

謝展寰又提到，現時經濟氣氛、營商環境、社會氣氛都有明顯改變，強調先行先試不止要視察實際操作，亦會考慮成本、參與者感受等。他指「大家以為通關後，（新冠）疫情過了，經濟會很快反彈，在這背景下，我們推行收費是適合，但現時看到的情况，整個經濟氣氛、營商環境以至社會氣氛，也有明顯改變」。

立法會環境事務委員會主席劉國勳認為，先行先試是自願計劃，實際參與率仍只有兩至五成並不足夠。他認為政府可考慮擴大計劃，讓更多市民感受操作上遇到的問題，蒐集更多數據，從而調整改善，例如有三無大廈住戶需步行10多分鐘到附近回收設施回收廚餘，明顯不理想。

（垃圾徵費）

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