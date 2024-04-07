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五一佛誕端午龍舟賽 「煙火無人機騷」兩月4場

【明報專訊】《財政預算案》提出每月舉行煙火及無人機表演，旅發局總幹事程鼎一昨於商台節目表示，首場煙火匯演將於5月1日黃金周首日晚上8時在尖東海旁舉行，其後的佛誕、端午節、國際龍舟邀請賽首日賽事也有煙火及無人機表演，認為單靠兩項表演未必可提高旅客數字，但整體有助推動氛圍，又稱舉行的尖沙嘴和灣仔有眾多食肆及酒吧，暫不擬額外設飲食或遊戲攤檔。

旅局：尖沙嘴灣仔多食肆 不擬設攤檔

新一份預算案增撥近11億元舉辦各項活動吸引旅客，包括每月在維港舉行煙火及無人機表演，同時加強推動本地特色旅遊，財政司長陳茂波當時提到，每次煙火表演約100萬元、有12次，強調衡量效益不止看用多少錢，而是帶動人流、生意、市場興旺的氣氛。

程鼎一於商台《政經星期六》表示，不同團體都正籌劃於各區舉行煙火及無人機表演，而尖沙嘴及灣仔一帶屬商業區，食肆及酒吧林立，業界希望旅發局提早宣布表演時間表以提早準備，例如推出看煙火套餐等，局方亦樂意協助宣傳。

根據旅發局公布，當局將於5月起定期舉辦煙火或無人機表演，按節慶或大型活動採不同主題和設計，也會配合「幻彩詠香江」燈光音樂匯演。首場煙火表演後，下月11日（周六）在灣仔臨時海濱花園對出舉辦無人機表演，旅發局稱是配合佛誕、太平清醮及譚公誕等傳統節日，其後在6月10日的端午節及6月15日國際龍舟邀請賽首日賽事都會在灣仔舉辦煙火及無人機表演。

七欖四成門票來自旅客

至於復活節人流和營業額未如理想，程鼎一稱復活節一向不是入境旅客高峰，同時港人習慣長假期外遊，今年外遊數字亦較往年高。不過，他說同時看到旅客因各樣盛事活動來港，例如近日的國際七人欖球賽，為新冠疫情後通關以來最多歐美遊客訪港的大型活動，整體四成門票來自旅客。

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