九龍城潑水節移師公園 專員：去年不理想

荔枝角可街上潑水 「已通盤考慮」

「18區日夜都繽紛@龍城美食潑水泰繽紛」本周五至下周日舉辦，公園籃球場有潑水活動及電音表演，城南道則舉辦車尾箱市集。潑水活動分8節，每節容納約200人，入場前須先登記。蔡敏君昨在泰繽紛啟動禮後稱，去年有「不理想的情况」出現，今年安排在較寬闊公園舉行。

被問到為何荔枝角可在街上潑水，九龍城則有安全疑慮，蔡稱每個地方不同，做法已通盤考慮，無正面回應是否與去年有人向警員潑水有關。至於會否擔心有關事件再發生，她相信市民會守法，市民亦應明白公眾地方「什麼應該做」。

城南道改設「車尾箱市集」 餐廳憂搶客

城南道泰式雜貨店負責人陳女士表示，潑水節在該處「玩了10幾年」，搬到公園不如以往方便，亦影響生意。她稱以往潑水節生意可翻倍，現無法預料當日生意額。同街的泰國餐廳老闆徐先生稱，改到公園舉辦影響或不大，以往亦「旺丁不旺財」，惟少許擔心車尾箱市集搶客，加上荔枝角等亦有潑水活動分散人流，經濟也較往年差，不看好今年生意，小食及飲品會減價兩成吸客。

荔枝角活動有人未登記無法入 水槍檔：損氣氛

荔枝角長義街昨午舉辦「香港潑水節2024」，參加者亦須先登記及簽署免責證明書。首度參與的葉小姐稱氣氛雖不錯，但安排欠理想，因事前不知須登記，網上亦無相關資訊，最後無法入場，「喺條街自己玩」。

葉的友人林先生得悉稍後九龍城潑水活動，也有類似登記及指定區域安排時，擔心氣氛會有些差，因期望全街都可以玩。彭女士一家三口亦首次參加潑水活動，因登記程序繁瑣，等候約半小時才進入潑水區，她考慮會到九龍城，惟得悉活動移師公園則卻步。

潑水區旁昨有售賣水槍攤位，店員凌小姐稱銷情未及去年，去年入貨約150支水槍，潑水環節未結束已售罄，今年入貨約200支，第一節時段結束後仍剩約100支，認為銷情下滑與今年登記安排、劃分指定潑水區及限時有關，回憶去年市民可在街上自由潑水，今年有市民向她表示想購買水槍但「嗰邊（潑水區名額）full了」，對今年安排不解，「點解要咁玩」，認為影響活動氣氛。