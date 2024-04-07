明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

海關修指引 增截「危國安物」入港 何珮珊：因應23條提供培訓 出版界盼有「禁書」清單

【明報專訊】落實《基本法》23條本地立法的《維護國家安全條例》修訂了煽動意圖罪定義、範圍及罰則。海關關長何珮珊稱，《條例》相應地修訂了《香港海關條例》，讓海關更有效防範及阻截危害國安物品流入香港，海關會更新內部指引及提供培訓，令前線掌握修訂內容。她稱，當海關檢查入境旅客及行李時若發現可疑刊物，海關有合理懷疑該刊物具有煽動意圖、旅客亦無合理辯解下，會通報警方進一步調查及判斷。有出版業界認為，目前「禁書」定義未夠清晰，若海關能制定清單，可讓業界減少觸犯「紅線」的可能。

何珮珊於有線新聞昨日播出的《有理有得傾》中，被問及旅客攜帶已停刊《蘋果日報》入境會如何處理。何珮珊稱需視乎該刊物是否具煽動意圖，稱會全面考慮所有情况，包括刊物上文下理及目的判斷。她重申，根據《維護國家安全條例》有關煽動意圖的條文，任何人須在沒合理辯解下而管有具煽動意圖刊物才屬違法。

旅客有疑似煽動刊物沒合理辯解 會報警

何稱，當海關檢查入境旅客及行李時，若發現可疑刊物，海關亦有合理懷疑涉事刊物具煽動意圖，而該名旅客亦沒合理辯解下，才會通報執法單位，有需要時會採取行動。被問及是否需待警方進一步調查及判斷，她回應說是。據了解，海關亦會抽查入境貨物會否含有危害國安物品。

至於市民及旅客攜帶軍事書籍入境有什麼要注意，何稱香港法例上一般書籍、書刊並無特別的進出口限制，但提醒市民及旅客應了解目的地清關要求，亦要避免攜帶可能會觸犯法例的物品入境。

稱軟對抗無特定定義 培訓灌輸最新情况

被問到會否制定軟對抗物品或「禁書」清單供前線參考，何珮珊回應稱，海關會通過定期內部培訓，提醒前線人員有可能宣揚危害國安意識的手法及渠道，以增強他們維護國安意識。至於會否列舉軟對抗物品或「禁書」實例讓前線人員參考，何稱軟對抗並無特定定義或範圍，認為應倚靠日常內部培訓，不斷向前線海關人員灌輸最新情况，令他們明白最新維護國家安全情况應如何處理。

出版社藍藍的天總編輯伍自禎昨回應本報查詢稱，23條立法後更謹慎檢視出版的書籍，但認為目前「禁書」定義未夠清晰，令出版業界「不知所措」，料有出版社為尋求安全將「底線」降到最低，「確保自己不是處於灰色地帶」，或影響業界創意。他又說，公司目前沒制定軟對抗或「禁書」清單，若海關能制定相關清單，可讓業界遵循，減少觸犯「紅線」的可能。

香港教育圖書有限公司總經理鄺國俅認為，海關是根據法例執法，其公司專門負責出版教科書、教材及教育類圖書，所有出版書籍均經教育局審查，不會因任何法例生效而有任何特別處理。

去年檢英寄港「羊村」繪本 被告囚4月

事實上，23條立法前海關亦有檢獲煽動刊物。翻查資料，警方國家安全處與海關去年3月聯合行動，搜查兩名男子的住所及辦公室後，檢獲從英國郵寄到港的「羊村」繪本。38歲男文員涉嫌代收從英國郵寄到港的18本「羊村」繪本，去年在西九龍裁判法院承認輸入煽動刊物罪，判囚4個月。該案屬《港區國安法》生效後律政司首次以《刑事罪行條例》「輸入煽動刊物罪」提控。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

上 / 下一篇新聞