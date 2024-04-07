海關修指引 增截「危國安物」入港 何珮珊：因應23條提供培訓 出版界盼有「禁書」清單

何珮珊於有線新聞昨日播出的《有理有得傾》中，被問及旅客攜帶已停刊《蘋果日報》入境會如何處理。何珮珊稱需視乎該刊物是否具煽動意圖，稱會全面考慮所有情况，包括刊物上文下理及目的判斷。她重申，根據《維護國家安全條例》有關煽動意圖的條文，任何人須在沒合理辯解下而管有具煽動意圖刊物才屬違法。

旅客有疑似煽動刊物沒合理辯解 會報警

何稱，當海關檢查入境旅客及行李時，若發現可疑刊物，海關亦有合理懷疑涉事刊物具煽動意圖，而該名旅客亦沒合理辯解下，才會通報執法單位，有需要時會採取行動。被問及是否需待警方進一步調查及判斷，她回應說是。據了解，海關亦會抽查入境貨物會否含有危害國安物品。

至於市民及旅客攜帶軍事書籍入境有什麼要注意，何稱香港法例上一般書籍、書刊並無特別的進出口限制，但提醒市民及旅客應了解目的地清關要求，亦要避免攜帶可能會觸犯法例的物品入境。

稱軟對抗無特定定義 培訓灌輸最新情况

被問到會否制定軟對抗物品或「禁書」清單供前線參考，何珮珊回應稱，海關會通過定期內部培訓，提醒前線人員有可能宣揚危害國安意識的手法及渠道，以增強他們維護國安意識。至於會否列舉軟對抗物品或「禁書」實例讓前線人員參考，何稱軟對抗並無特定定義或範圍，認為應倚靠日常內部培訓，不斷向前線海關人員灌輸最新情况，令他們明白最新維護國家安全情况應如何處理。

出版社藍藍的天總編輯伍自禎昨回應本報查詢稱，23條立法後更謹慎檢視出版的書籍，但認為目前「禁書」定義未夠清晰，令出版業界「不知所措」，料有出版社為尋求安全將「底線」降到最低，「確保自己不是處於灰色地帶」，或影響業界創意。他又說，公司目前沒制定軟對抗或「禁書」清單，若海關能制定相關清單，可讓業界遵循，減少觸犯「紅線」的可能。

香港教育圖書有限公司總經理鄺國俅認為，海關是根據法例執法，其公司專門負責出版教科書、教材及教育類圖書，所有出版書籍均經教育局審查，不會因任何法例生效而有任何特別處理。

去年檢英寄港「羊村」繪本 被告囚4月

事實上，23條立法前海關亦有檢獲煽動刊物。翻查資料，警方國家安全處與海關去年3月聯合行動，搜查兩名男子的住所及辦公室後，檢獲從英國郵寄到港的「羊村」繪本。38歲男文員涉嫌代收從英國郵寄到港的18本「羊村」繪本，去年在西九龍裁判法院承認輸入煽動刊物罪，判囚4個月。該案屬《港區國安法》生效後律政司首次以《刑事罪行條例》「輸入煽動刊物罪」提控。

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