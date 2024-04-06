大球場最後七欖 首日3萬人「氣氛勝去年」

遊客稱移師啟德續支持

有外國球迷化身成日本漫畫《龍珠》中的孫悟空。居於深圳的英國人James昨到大球場觀看首日賽事，形容現場氣氛極好，更與一班朋友相約打扮成《龍珠》角色，即使明年七欖移師啟德，亦無阻繼續支持。James稱賽後會去附近酒吧消費，之後即日返回深圳。

紐國公司10人同行 料人均消費兩萬

身穿公司服飾的紐西蘭遊客Jon與同事一行10人入場，首次來港看七欖的他很享受現場氣氛，明年會繼續去啟德看七欖。Jon一行人將留港3日，預計每人開支約2萬元，夜晚亦會到鄰近大球場的酒吧消費。

香港女子七欖成員何維銨的父親則與一眾親友戴上客家涼帽，笑言要展現傳統。他說過去20多年均有看七欖，今年女兒更代表港隊出戰，「希望港隊在大球場最後一屆拼到好成績」。他稱理解大球場老化，認為地點不是問題，期望新舊交替下七欖繼續成為香港驕傲，「香港七欖的氣氛永遠世界第一」。

市民：啟德可容更多人 憂交通配套

市民何先生身穿港隊球衣入場，第二年看七欖，他認為現場氣氛比去年好，入場觀眾亦較多。對於七欖明年或移師啟德，他會繼續支持，認為啟德場地較大球場更大，可容納更多觀眾，相信氣氛會不錯，惟擔心啟德交通配套未及大球場完善。他說場內已有足夠酒精飲品，夜晚未必會到酒吧或餐廳消費。

本報昨晚7時許分別前往銅鑼灣耀華街及灣仔駱克道一帶酒吧觀察。銅鑼灣酒吧Royal's Pub經理Paul預計昨日生意較平日增加三成，亦額外增聘兩名兼職。談及明年七欖移師啟德，他估計生意多少會受影響，但問題不大，「只是那三日而已」。灣仔駱克道酒吧The Queen Victoria經理Tom則稱今年七欖首日已為酒吧帶來五成生意增長，若七欖改往啟德，對生意有負面影響。

市民Adrian昨晚在The Queen Victoria收看欖球賽事直播，稱昨日要工作而無法進場，故來灣仔酒吧感受氣氛。往年均有支持七欖的他對於大球場最後一年舉辦該賽十分不捨，期望移師啟德後政府可安排免費接駁巴士，方便觀眾隨時進出及到市區消費。

灣仔酒吧生意增半

協會：外國客盡情吃喝消費高

錢雋永昨亦到銅鑼灣的酒吧，他形容市道不錯，預計七欖期間整體生意增長兩三成，球場附近或有四五成，尤其是銅鑼灣，「都有不少澳洲、泰國的遊客」。他表示，外國人有酒吧文化，消費模式與本地及國內不同，「外國人不會只是飲一杯特色雞尾酒，反而是盡情喝酒與吃小食」，料人均消費可達800至1500元，較國內遊客多出兩三倍，對業界生意帶來幫助之餘，亦帶動本港夜經濟。