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港PMI 50.9 今年首返擴張區 標普：營商情緒仍悲觀 分析：盛事某程度有幫助

【明報專訊】標普全球昨公布「香港特區採購經理指數（PMI）」3月數字，經季節調整後，上月指數為50.9，今年內首度重回50以上的擴張水平。標普全球分析，數字反映營商環境扭轉先前兩月的跌勢，惟改善不大。恒生銀行首席經濟師薛俊昇向本報分析，受外圍經濟影響，未來指數是否維持升勢言之尚早，旅遊業屬目前浮動範疇，在盛事活動等政策支持下，某程度對改善經濟環境有幫助。

扭轉兩月跌勢 仍遜去年同期

標普全球每月公布香港的PMI數字經季節調整，高於50屬擴張、低於50屬收縮水平。翻查過去一年數字，去年2月指數曾達53.9，其後7月跌至50以下，12月再回升到51.3的近期高位。今年1月及2月指數分別為49.9及49.7，年內連續兩個月下跌。上月回升至50.9（見圖），仍低於去年同期的53.5。

標普全球分析，新增訂單今年以來首次增長，並引述受訪業者稱即使增長幅度不大，卻是9個月以來第二次出現擴張，反映財政狀况好轉。綜觀不同行業數據，以建造業訂單增長最突出。但標普全球亦指出，上月整體營商情緒依然悲觀，企業普遍憂慮，經濟下滑、競爭加劇將進一步衝擊未來一年銷情。

薛俊昇回覆本報時分析，本港PMI雖回到50以上的擴張水平，但數字仍較反覆。他解釋，短期內外圍經濟及營商環境不算有很大變化、息口亦未下調，美國央行年中會否如市場般憧憬減息仍是未知數，料要到減息落實，市場才會有較大信心下訂單及進行生產活動。

薛俊昇形容，對香港而言，外圍環境不理想下，今年內比較樂觀、浮動較小的是旅遊業及內需消費等相關行業，現時服務業繼續復蘇、旅客繼續來港，旅遊業亦有不少政策支持，包括盛事活動，某程度對經濟環境有幫助。

李兆波稱邊緣徘徊 持續升言之尚早

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波向本報表示，PMI計算包括新訂單、出口量、就業情况、送貨時間、存貨等5個單項指數，最新公布整體指數徘徊在擴張與收窄的邊緣水平，今年的擴張能否持續言之尚早，而本港經濟仍有隱憂，包括內地經濟有不少挑戰、來港商務客在內的旅客人數仍待改善。相比去年3月，今年指數較低，他解釋去年適逢通關效應帶動市場情緒，而目前營商情緒較去年悲觀。

標普全球表示，建造業訂單增長最突出。測量師學會土地政策小組主席劉振江回應本報查詢稱，建造業在公營市場有不少項目，包括房委會工程、政府有不少工程亦陸續上馬，相信是帶動建造業市場產量的成因，而未來有不少公營房屋不少項目亦正加緊建造，建造市場應會保持暢旺。

建造增長強 測量師：公營項目帶動

至於政府於2月公布本港樓市全面撤辣，劉振江相信PMI增長與撤辣關係薄弱，建造不會在短期內刻意加快，若以半年後計，建造合約或有可能逐步增加。

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相關字詞﹕採購經理指數（PMI） 標普全球

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