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續留花蓮港生：餘震密不算強 宿舍水電正常

【明報專訊】花蓮外海周三早上地震，來自香港在台灣「國立東華大學」讀書4年的韓先生當時正身處花蓮縣，他形容今次地震是在花蓮居住數年來感受最強烈一次，單位內家具雜物散落一地，至昨日仍未完全清理。韓表示，大廈結構暫時安全，昨天全日餘震頻密但不算強，仍會留在花蓮，又稱附近食肆有營業，部分便利店食物貨架則被掃空。

韓是東華大學華文文學系四年級碩士生，住在壽豐鄉志學一幢連同地下共4層高的大廈，大廈有約10多戶，均為學生住宿。他憶述地震當刻在睡夢中驚醒，「好驚、好驚」；花蓮不時地震，以往多是左右搖晃、僅物件震動，今次卻感受到上下震盪、更劇烈，房間書架、電風扇全倒下，書本擺設散落一地，震感維持一兩分鐘。他隨即與大廈其他同學疏散街上，停泊街上的單車及機車有一半倒地。

韓表示因校內空曠，地震首日曾回校暫避，見學校部分牆身破裂、有瓷磚剝落，圖書館書架亦大批倒下，其後校內的理工一館起火，遂返宿舍休歇，現時水電供應正常，大廈牆身未見裂痕。他說目前最擔心餘震，因不知會否再遇強震，截至昨晚壽豐鄉每半小時至1小時發生一次餘震，但程度較弱，未令物品跌落地。據他所知，身邊大部分同學會繼續逗留花蓮。

入境處：34港人求助 確認安全

香港入境處表示，截至昨午5時，接獲34名在台灣的港人求助，確認相關港人身處安全地方，已向求助人提供相關資訊及可行協助。

明報記者

（花蓮大地震）

相關字詞﹕壽豐鄉 地震 東華大學 花蓮地震

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