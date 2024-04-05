收容所提供毛公仔電腦遊戲 災童笑稱「比回家開心」

剛出門感猛搖 母即返屋救癲癇女

位於花蓮市中心的中華國小，學校禮堂和運動場架設逾50個帳篷，過百災民入住，大批政府人員和志願者協助。災民曾女士表示，所住大樓有裂縫，而且女兒患癲癇症，行動不便，擔心再有地震無法逃生，故暫住收容所。她說這次地震來得突然，當時正預備外出，「走到樓梯就搖得很厲害，我就想着女兒，她生病，我必須衝上去，把她接下來」。

災民周女士說，地震後趕回家發現幾乎所有物品都損毁，所住大樓外牆剝落、出現裂痕，匆匆帶同兩隻小狗逃生。她表示，政府正評估建築物結構是否安全，待確定安全才回家。帶同孫子到收容所的辜女士形容，家中「全部完蛋了」，內裏堆滿雜物，「我不敢進去，門一打開，根本就看不到地磚」。居於花蓮幾十年的她稱這次地震是「有史以來、出生以來」最強烈，除非政府宣布安全，否則不會回家。

災民：家中「全完蛋」 政府說安全才歸

現場所見，收容所配備大量食物及飲品，並為有需要災民提供醫療、輔導等服務，也有志願團體為小孩提供毛公仔、電腦遊戲等，有義工陪伴他們聊天和玩遊戲。多名小孩說雖發生地震，但在收容所感覺很安心，被問到是否希望回家時，有小孩甚至稱收容所遊玩空間大，笑言相比留家更開心。

（花蓮大地震）