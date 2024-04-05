同事悼折返救貓康老師 「她連菜蟲也放生」

天王星大樓最快今拆 再確認涉否人為缺失

工程人員昨在天王星大樓底部放置大型混凝土墩及泥沙，防止大樓進一步傾斜，附近已圍上綠色鐵皮，為最快今日拆卸做準備。

花蓮地震死難者家屬昨陸續到殯儀館認屍。於天王星大樓遇難的康老師任教於國立花蓮高農學校，負責輔導工作。學校的輔導主任蘇延任表示，康老師跟同事關係良好，「學生放學都會找她聊天」，大家對她突然離世感非常可惜和難過。

台灣當局稱，康老師逃出後疑為救家中小貓折返遇難。蘇表示，康老師很珍視生命，平常買有機蔬菜看到菜蟲，也會放生牠們。「菜蟲一般我們都是洗一洗冲掉，就可以煮，康老師是會把菜蟲一隻一隻挑出來，放在盒子裏，拿去學校的綠地把牠放生…… 她連菜蟲也非常在意，所以昨天（前天）看到她為了她家的貓咪，又回去住的地方，我只能說真的很遺憾，可是我們可以理解」。

土木公會：典型「軟腳建築」 花蓮多見

天王星大樓料今起拆卸，現場人員預計需時5至7天。檢察事務官、土木技師及縣府建管人員等，昨以雲梯對大樓外牆逐層採樣勘查，台灣省土木技師公會花蓮處長林志誠昨接受傳媒訪問稱，從大樓外觀可見，正面缺乏柱子支撐，是典型的「軟腳建築」，此類建築在花蓮常見。

台灣省土木技師公會表示，昨判斷市內約10幢建築物有危險，現仍有逾百幢建築正評估。至於位於花蓮北濱街與康樂街口嚴重傾斜的民宅，已完成拆卸工程，有挖泥機在清理瓦礫，消防員向現場灑水。

（花蓮大地震）