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太魯閣困山600人落石下脫險 地震添1死15人仍失聯 獲救者：劫後餘生

【明報專訊】台灣花蓮對開海域前日發生黎克特制7.2級地震，根據台灣中央災害應變中心，截至昨晚9時，死亡增至10人，另有1099人受傷及15人失聯。當地人員續把握黃金救援時間，其中在重災區之一的太魯閣國家公園，多條救援道路先後打通，當局在山下設立搜救指揮中心。除花蓮縣人員外，來自其他縣市的搜救隊及軍隊亦投入救援。被困太魯閣的逾600人在山上被困一日後，昨逃離險境。有被困的太魯閣晶英酒店員工形容「劫後餘生」，「出來時還一直在落石」。獲救者昨跟着搜救人員，沿塌坡山徑步離災區，一步一驚心。

家屬山下守候 見親人脫險相擁哭泣

本報記者在場採訪時，遇到部分家屬在山下搜救指揮中心守候，看到親人逃過一劫，部分人情緒激動，相擁哭泣。

震央花蓮縣的應變中心前日已一級啟動，重災區包括港人熟悉的旅遊景點太魯閣國家公園，被困者自昨早陸續獲救。他們到達指揮中心後先接受身體檢查，部分需以擔架抬離送院。瀝青工人劉先生說前日原定上山工作，途中遇上地震，「到隧道口停下來，前面的石頭掉下來，大概前面5米」。他憶述當時立即倒車到隧道躲避，山泥傾瀉的碎石仍導致鼻和手輕微擦傷。劉說隧道防震結構良好，但由於多次餘震，被困位置附近不斷塌石，仍感擔心。他說前晚有救援人員靠近，惟持續塌石，故至昨日才能下山。對於獲救心情，他笑言「平安就好」，下山後第一時間向家人報平安。

昨新增一名死者，搜救人員昨午3時許在太魯閣國家公園的小錐麓步道發現一具遭活埋的屍體。這名65歲姓連男子左手斷肢、頭部大面積鈍挫傷，搜救人員將其搬運下山並送上救護車。據中央社報道，死者當日一家3口到太魯閣行山，妻女前日已逃出就醫，惟死者未能及時脫困。步道前日大面積山崩，經太魯閣國家公園管理處確認，截至昨日申請入山的17人已全數撤離。

救援人員分批帶下山 跨山泥跑步避石

地震當日，太魯閣晶英酒店35名員工正乘搭巴士上班，途中遇上地震，其中一輛巴士車尾遭巨石壓毁，3人受傷，眾人通宵被困於台8線175公里處第一明隧道，至昨獲救下山。

酒店員工陳先生說，前日收到地震警報時，路旁山坡有沙石塌下，他們乘坐的巴士被大石擊中，司機決定繼續開行，進入隧道躲避。陳說當時車上一名員工骨折，其他人僅能給傷者止痛藥和安慰。通宵被困山上，陳慶幸車上有礦泉水，眾人徹夜無眠等待救援，而本身是基督徒的他亦帶領祈禱，「我們也睡不着，因為我們在那邊也不能睡，看到那個落石，誰睡得着？」救援人員昨將被困者分批帶下山，陳稱其間需徒步跨過山泥及跑步，以免被石頭擊中，離開嚴重山泥傾瀉區域後再登上救援車輛。

外國客獲救 隧道過夜「幾分鐘便塌石」

作為旅遊熱點的太魯閣國家公園，山上亦有多名外國旅客被困。兩名來自新加坡的旅客昨午獲救，其中一人臉部受傷，需包上紗布。他們表示，前日被困後遇到當地人，跟隨對方到一條隧道暫避過夜，形容當時情况惡劣，每隔幾分鐘便有塌石。二人昨早決定離開隧道前往太魯閣晶英酒店，最終獲救。

太魯閣國家公園及太魯閣晶英酒店表示，將暫停開放或營業至周日（7日）。園方稱，經初步巡查，各級步道皆有不同程度損壞，多處均有落石和彤塌，且有遊客受傷，需持續搶修及評估園區狀况。晶英酒店表示，停運期間有待聯外道路穩定及檢查所有設施。

明報記者 鄭啟智 賴俊傑 花蓮直擊

（花蓮大地震）

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相關字詞﹕太魯閣晶英酒店 太魯閣國家公園 花蓮地震

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