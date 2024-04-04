旅議會：逾30團900人在台 花蓮團改行程

袁振寧表示，前日（2日）有一個10多人的旅行團下榻宜蘭酒店，並引述導遊指昨早7時許感強烈震感，酒店一度停電，但估計有後備電，故無人被困升降機。他說該團昨早10時許往台北，完成購物行程後將返港，行程無受影響。

縱橫遊月底花蓮團取消

東瀛遊執行董事禤國全說，有11個旅行團約300人在台灣，由於無經過花蓮，行程未受影響。他稱該公司最快本月16日有旅行團往花蓮，視乎未來數天情况，評估會否影響安全再決定是否出發。

1100人郵輪等3小時靠岸

日本沖繩亦有強烈震感，當局一度發出海嘯警報。禤國全稱前日載有約1100人郵輪往石垣島，原定昨早安排客人落船參觀，但當地碼頭在海嘯警告下不對外開放，故郵輪暫到安全海域等候兩三小時待警告解除才靠岸。

香港保險業聯會提醒若受保人在出發前指定日數內，因目的地發生地震等自然災害而取消旅程，已繳而未能退回的旅費可獲賠償，大部分保單保障自然災害中斷行程返港引致的損失或額外費用。若因自然災害導致交通延誤，受保人可按延誤時數及保單條款，獲現金津貼或合理的額外旅費。聯會提醒旅客應先向航空公司及酒店等營運商索取退款，其餘不獲退還款項再向保險商索償。

（花蓮大地震）