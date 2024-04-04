台灣直擊：抵台北旅客仍眾 捷運餘震中屢停

泰客稱倘再震或早返

來自泰國的旅客Patra一家四口到台北旅遊，她說昨晨出發到機場前才得知台灣地震、頗擔心，但台北似未受太大影響，相信留在市區較安全，遂如期出發，但若再有餘震且影響台北，就可能提早回國。

與家人在台北旅遊的前立法會醫學界議員梁家騮稱，昨早8時許感受到約半分鐘地震，「搖晃得頗厲害」，之後亦感覺發生三四次餘震，由於無經歷過「如此厲害的搖晃」，故感擔憂；惟台北遠離震央，昨日市面不覺有異常。他稱地震並無影響行程，預計今日返港。

高雄旅館：有客退房 暫無撤訂

在高雄經營旅館的謝先生向本報表示，由於當地距離震央較遠，地震影響不算大。他表示昨天地震時不少入住的旅客紛紛下樓暫避，個別旅客提前退房離開，而未來幾天暫時未有客人取消預訂，至於會否擔憂再有強烈餘震，則只能「看老天爺」。

花蓮港生：起牀感搖晃 急逃室外

在台就讀大學的港人呂小姐居於花蓮壽豐鄉，她憶述昨早甫起牀不久便發生地震，「上下左右」地搖晃，房間雜物掉落地、書架倒塌，亦聽到大樓升降機猛烈撞擊𨋢槽，十分慌張，遂馬上逃出室外。

呂小姐說在台居住4年，今次地震震感「最犀利」，不少同學亦形容今次是他們經歷過最強烈的。呂說市面店舖仍有營業，但大學校園有較明顯破壞，校內實驗室起火、假天花幾乎全塌。

明報記者 鄭啟智 賴俊傑

台灣報道

（花蓮大地震）