台25年最強震 花蓮景區封交通癱 蘇花公路塌橋鐵路待搶修 船運接駁應急

明報記者

台灣中央氣象署形容昨晨花蓮地震為1999年台灣「9‧21大地震」後規模最大一次。據中央氣象署地震測報中心分析，今次震央位於菲律賓海板塊隱沒處，屬「地震好發區域」，未來三四天可能有6.5至7級餘震。氣象專家表示，釋放的能量相當於32顆原子彈的威力。

港大地球科學系助理教授劉昕接受本報訪問，稱花蓮一帶較常地震，是由於位於俯衝板塊附近，當板塊相互擠壓，菲律賓海板塊俯衝到歐亞板塊之下，會產生逆斷層地震。劉說此類地震是由兩個板塊滑動造成，餘震則是板塊發生較大位移後的「回彈過程」。劉又說，花蓮一帶的逆斷層地震，是由板塊之間持續運動，導致斷層兩邊構成彈性形變，並累積到一定程度才發生，預料短期區內未必會發生規模相近的地震，但仍有一定隨機性。

重災區花蓮至少兩幢大樓傾斜，其中軒轅路天王星大樓昨晚以消波塊作臨時支撐，北濱街與康樂街一棟民宅大樓則需夤夜拆除。花蓮縣內交通嚴重受阻，交通樞紐蘇花公路的崇德隧道口前發生落石，雙向交通受阻，由礁溪至鳳林的台鐵路段亦無法行駛，台鐵正搶修。

台灣交通部長王國材昨稱，蘇花公路大清水隧道口的清水橋崩塌，花蓮仍有餘震，維修人員未能進去，要待穩定才能預估工期，已啟動船運接駁計劃，從蘇澳港接駁花蓮港，協助民眾區內交通。

花蓮多個旅遊景點暫時封閉，台灣交通部觀光署昨午發稿稱，東北角及宜蘭海岸國家風景區的龜山島封島，芭崎景區和奇美景區封閉，秀姑巒溪泛舟活動暫停。太魯閣晶英酒店亦宣布停業至下周日，花蓮翰品酒店亦暫停營業。

台企「台灣水泥」位於花蓮的「和平電廠」運作受阻，電廠1號機因鍋爐破管，已強制冷卻；水泥廠供電系統則預計5天內可恢復。台灣水泥稱由於花蓮和平鄉對外交通中斷，技師與專業人員無法進入，財產損失有待評估。

新北核電廠燃料池水溢出 輻射暫無異常

受地震影響，位於新北市的核電廠有燃料池水溢出。台灣核能安全委員會表示，昨日巡查發現，「核一廠」兩部機的「用過燃料池」有池水溢出，池水均收集至廢液處理系統處理，廠區環境輻射監測結果無異常。

台灣地震期間，本港天文台昨日接獲逾百市民報告震感，震動維持數秒，初步分析本港地震烈度為修訂麥加利地震烈度表第三度，即室內有感，類似小型貨車駛過的振動。天文台另於昨午1時許觀測到石壁附近出現7厘米水位異常，估計由海嘯引起。

（花蓮大地震）