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花蓮7.2級地震9死 日內餘震可達7級

【明報專訊】台灣花蓮對開海域昨早發生黎克特制7.2級地震，是自25年前「9．21大地震」以來最強地震。綜合台媒報道，全台均劇烈搖晃「至少一分鐘」。地震至昨晚最少造成9死1011傷，143人被困，「中央災害應變中心」已一級啟動。當地氣象部門預計未來3至4日可能仍有6.5級至7級餘震。花蓮有多幢大樓塌陷，有民眾被傾斜的大樓壓死；料逾600人在太魯閣國家公園。地震同時造成陸路交通中斷，蘇花公路多處現山崩，大清水隧道口更坍塌「消失」，隧道內車輛無法駛離。

20港人求助 入境處：確認安全

截至昨午5時，入境處接獲20名身在當地港人求助，及確認相關港人身處安全地方，已向求助人提供資訊及可行協助。時值長假，不少港人在花蓮經歷今次地震，幸暫無港人傷亡。

逃生者返樓救愛寵 遇塌樓身亡

據台灣中央氣象署，昨早7時58分發生7.2級地震，地震深度15.5公里，震央位於花蓮縣政府南南東方25公里。氣象署地震中心統計截至昨晚8時25分餘震達200次。花蓮市區有多幢大樓塌陷，其中樓齡38年的天王星大樓嚴重傾斜，數十住戶一度受困。當地消防局稱晚上已救出多人，僅剩33歲康姓女子未脫困，惟人員發現她時已無反應，當場證實死亡。局方指懷疑她逃出後折返欲救寵物，進入大樓數秒即遇強震塌樓；現場環境狹隘，挖掘過程中人員喊叫「帶你回家了」，最後花約8小時取出遺體。

街舖被壓扁 老闆：未知他人狀况

在花蓮北濱街與康樂街口亦有民宅嚴重傾斜，一樓食肆被壓到「消失」，只見到食肆招牌「幸福時刻早午餐」。附近民眾向着已下陷的樓層狂喊「還有人嗎」。早餐店老闆說，地震前正在做早餐，地震發生兩三秒便感覺到不對勁，立刻跟客人衝出去。他指尚未確定一樓的人是否也安全逃生，因網絡斷訊，未能查看閉路電視畫面。

600人滯太魯閣 多人遭墜石擊斃

在旅遊熱點「太魯閣國家公園」，管理部門已成立緊急應變中心，聯繫進入生態保護區登山隊伍，料該處有員工及旅客600多人。昨分別有3名女子在卡倫步道，及1名邊坡工程維護員遭落石擊斃。

太魯閣晶英酒店50名員工昨早乘坐4輛車上班，途中遇上地震，一度傳出失聯消息。內政部長林右昌稱，根據定位失聯員工是在九曲洞附近，已調派特搜隊及縣市支援隊伍救援。酒店表示，其中3名員工徒步走回飯店報平安；當地消防局表示，搜救人員待公路局今凌晨搶通至九曲洞路段，便能確認受困者狀况。

全台多處有建築物損毁，台北市中正紀念堂「自由廣場」正面牌樓有石塊掉落；距離花蓮約200公里的高雄亦有一處廢棄市場坍塌。中央社報道，至晚上7時有逾37萬戶停電，多數經搶修後已恢復供電，仍有1476戶停電。

「雙北」等區未收「國家級警報」

官方：預判落差

其他地區也感到震動，但部分地區民眾指未收到「國家級警報」，表示不滿，氣象署地震測報中心主任吳健富承認，由於初報預估規模較小，預估震度偏低，包含台北及新北市等6處地區地震震度也未達發布標準。他指由於東部海域相對地震站較少，故預判會有落差，地震中心持續檢討改進。

台灣總統蔡英文在facebook專頁稱地震後中央災害應變中心已一級開設，並與行政院長陳建仁召開應變會議，各部門啟動應變工作。多國及地區向台灣民眾致慰問及表示支援賑災。台北101大樓昨晚點燈打字，祈願台灣平安及為傷亡者祈福等。鴻海集團兼永齡基金會創辦人郭台銘稱，兩者共捐出新台幣1.4億元（約3417萬港元）協助救災重建。

明報記者

（花蓮大地震）

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相關字詞﹕台灣 蘇花公路 太魯閣國家公園 花蓮地震

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