個人報稅表連跌3年回升 244萬張下月發 李兆波：防疫放寬 微升正常

前3年度薪俸稅收增長

稅務局表示，納稅人須於報稅表發出日起一個月內填報。翻查稅務局以往公布，於2014/15年度發出的個人報稅表有248萬張，之後逐年增加，到2019/20年度達277萬張，其後連續3個年度下跌，跌至2022/23年度240萬張的9年低位，最新則回升至244萬張。

翻查各年度《財政預算案》，之前3個年度個人報稅表發出數量雖跌，但薪俸稅收有增長，由2019/20年度504.1億元，增至2022/23年度794.9億元。至於2023/24年度的修訂預算薪俸稅收則為792億元，料較對上一個年度微跌2.9億元。

李兆波表示，最新個人報稅表發出數量微升屬正常現象，因去年3月起政府已全面放寬所有防疫措施及通關限制，經濟活動回復正常，部分因疫情停運的辦公室重開，曾縮小規模的企業重新拓展業務。至於之前報稅表發出數目減少，但薪俸稅收卻增長，李解釋近年不少人移民或因疫情離港，企業人手短缺，要用更高人工填補人手。

另外，稅務局昨日發出約22萬張2023/24年度利得稅報稅表、12萬張物業稅報稅表及31萬張僱主報稅表。