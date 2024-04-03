個人報稅表連跌3年回升 244萬張下月發 李兆波：防疫放寬 微升正常

【明報專訊】稅務局昨日公布，將於下月2日發出約244萬張2023/24年度個別人士報稅表，較2022/23年度發出240萬張微增約4萬張，是連續3個年度錄得下跌後回升，惟數量仍較2021/22年度低（見圖）。中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波稱，今次報稅年度是根據僱員去年4月至今年3月底的收入，該時段本港剛放寬所有防疫措施，企業逐步復常，因此發出報稅表微升屬正常。
前3年度薪俸稅收增長
稅務局表示，納稅人須於報稅表發出日起一個月內填報。翻查稅務局以往公布，於2014/15年度發出的個人報稅表有248萬張，之後逐年增加，到2019/20年度達277萬張，其後連續3個年度下跌，跌至2022/23年度240萬張的9年低位，最新則回升至244萬張。
翻查各年度《財政預算案》，之前3個年度個人報稅表發出數量雖跌，但薪俸稅收有增長，由2019/20年度504.1億元，增至2022/23年度794.9億元。至於2023/24年度的修訂預算薪俸稅收則為792億元，料較對上一個年度微跌2.9億元。
李兆波表示，最新個人報稅表發出數量微升屬正常現象，因去年3月起政府已全面放寬所有防疫措施及通關限制，經濟活動回復正常，部分因疫情停運的辦公室重開，曾縮小規模的企業重新拓展業務。至於之前報稅表發出數目減少，但薪俸稅收卻增長，李解釋近年不少人移民或因疫情離港，企業人手短缺，要用更高人工填補人手。
另外，稅務局昨日發出約22萬張2023/24年度利得稅報稅表、12萬張物業稅報稅表及31萬張僱主報稅表。