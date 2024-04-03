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系統無多重認證 單一反惡意軟件 資料逾期未刪 數碼港5缺失 泄私隱裁違例

【明報專訊】數碼港去年發生資料外泄事故，個人資料私隱專員公署昨日發表調查報告，指事故有13,632人受影響，近四成屬個人資料被保留超過應有期限，惟數碼港未能解釋。公署批評數碼港有5項缺失，包括未為遠端存取資料啟用多重認證功能，裁定數碼港違反《私隱條例》資料保安及保留規定，並向數碼港發出執行通知，要求兩個月內糾正違反事項。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑稱，網絡安全與帳戶保障同樣重要，若缺乏多重認證功能等保障，黑客便能掌握管理員帳戶，繼而關閉反惡意軟件及竊取資料，導致「火燒連環船」。

數碼港：小組加強防黑客 屆期資料已刪

數碼港早前公布人事變動，今日起由鄭松岩出任行政總裁，接替約滿離任的任景信。數碼港昨回覆稱，事故後已成立專責小組，包括提升防範黑客攻擊能力等，另會與私隱公署跟進後續工作，按時完成執行通知。數碼港表示已刪除所有已屆一年保留期限的求職者個人資料，以及已屆7年保留期限的離職僱員個人資料；各部門會定時檢視管有的資料，確保按保留政策適時刪除。

私隱署發執行通知 限兩月糾正

私隱專員公署昨表示，去年8月黑客透過「暴力攻擊」取得具管理權限的帳戶進入數碼港網絡，其後停止系統內唯一用作偵測異常活動的反惡意軟件，並兩度對伺服器檔案作勒索軟件攻擊及惡意加密，而第一次攻擊後，數碼港曾更改所有帳戶密碼，但未阻第二次攻擊。私隱專員鍾麗玲解釋，「暴力攻擊」是指黑客利用電腦程式生成密碼撞破帳戶，而最有效的防禦是啟用多重認證功能，即以第二重密碼防止入侵，惟數碼港未為遠端存取資料啟用相關功能，導致黑客可放置勒索軟件並竊取系統中的個人資料。

1.3萬人受影響 專員：刪逾期資料可大減

在逾1.3萬受影響者中，有8000人與僱傭有關。公署引述調查期間，數碼港提到按保留資料政策會保留求職者資料一年，而僱員資料只會在受僱期間保留；惟數碼港無根據政策，在保留期屆滿後刪除相關資料，涉5292名求職者及離職僱員，部分資料更自2016年一直保留。鍾相信，若數碼港當初根據政策刪除已到保留期限的資料，受影響人數會大減。她說目前共接獲65宗查詢及33宗投訴。

公署引述數碼港委聘的網絡安全專家調查報告，指多個伺服器及網絡儲存裝置被入侵，涉及13個Windows系統及兩台虛擬伺服器。公署調查顯示，數碼港事前無規定對其中一個受事件影響的系統，在啟用前做風險評估或獨立保安審計，屬明顯缺失。

專家：採逾一款反惡意軟件 需衡量系統速度

方保僑認為，一般機構均會對具權限的管理員帳戶採取保安措施，舉例若嘗試登入達一定次數，系統會阻止短期再次登入，並以應用程式等警告用戶，避免黑客短時期內「暴力攻擊」；另舉例有機構會採用限時動態密碼，以保障伺服器安全。

至於公署批評數碼港僅依賴一款反惡意軟件偵測異常活動屬「明顯不足及不成比例」，方保僑稱坊間不少機構均使用多於一款反惡意軟件，惟採用多於一款時，或會拖慢系統速度，故採用反惡意軟件數量視乎如何衡量兩者。

警方回覆稱，去年8月接獲數碼港報案，案件列作「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」，由網罪科跟進，暫無人被捕。

立法會資訊科技及廣播事務委員會主席葛珮帆稱，事故涉及大量個人和企業數據及敏感資料被盜，相關公司亦被勒索，情况不能接受，建議公私營機構均應增強網絡安全意識。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕個人資料私隱專員公署 資料外泄 數碼港

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