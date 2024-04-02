大馬同志教會推手 近日現身證道

2022年接投訴 基恩：口頭警告彭

基恩之家是由香港同志基督徒組成的性小眾友善教會，稱會接納任何背景和身分認同的人，前身為「十分一會」宗教小組，1992年7月創立；彭偉業2015年獲聘為全職主任牧師，去年底被解僱。被問曾否收過對彭的投訴，基恩之家執事團隊表示，2022年8月一名教友向時任執事會投訴彭，涉性侵指控，執事會鼓勵事主報警，最終事主沒報警，且執事會沒證據證實，遂向彭發口頭警告並記錄在案。

曾參與推動教會性騷擾防治指南

執事JY說教會約於2018年制定性騷擾防治指南，2022年底執事會因應上述投訴討論修訂指南，「有加入性小眾文化context嘅嘢入去」，去年將指引上載官網，觸及界線等問題，冀教友相處時注意。基恩之家傳道人阿康透露彭有份推動該指引。被問解僱事件對教會帶來傷害，會循何方向跟進，JY說解僱彭後，教會現無牧師，教會就如何發展、如何做牧養工作仍在尋找方向，又說性騷擾界線模糊，教會計劃日後辦性別意識工作坊。