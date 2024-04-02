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要聞

教會指不當行為瞞報利益 彭向勞處投訴無理解僱

【明報專訊】基恩之家去年12月19日以干犯嚴重不當行為，及缺乏披露關鍵信息的敏感性，即因牽涉利益衝突而隱瞞重要信息為由，解僱牧師彭偉業。教會執事團隊向本報稱，時任執事會去年11月接到輔導員代神學生E投訴該牧師操守行為，稱經逾月調查、詢問和蒐證，證實彭偉業曾向教會隱瞞與E的親密關係，涉權力運用不當，令教會聘用E作半職實習，學費和生活支出由教會資助，令教會蒙受損失。事後彭向勞工處投訴遭無理解僱。勞工處回覆本報稱不評論個別個案。本報上周起多次透過手機及信息聯繫彭偉業，就E的指控詢問回應，截稿前未獲回應。

內地「密友」：彭倡來港讀書 後獲基恩聘請

內地教友E向本報稱，與彭2018年在廈門認識，彭當時代表教會作宣教事工，E聲稱見面時彭很大膽跟他擁抱。E指控彭在廁所詢問他可否看彼此的生殖器官，又把他帶到後樓梯接吻，當晚被要求為他口交。E說二人在社交軟件保持聯繫，開始「開放式關係」，2021年3至4月彭提出讓E申請來港就讀本地神道學碩士課程。E同年8月來港就讀3年課程，並獲基恩之家聘請。

E聲稱在港期間遭彭「不停的情感操控」，指控彭每天要求他從學校到彭的上環住所，形容其間「非常痛苦」，又稱若拒絕便遭語言暴力及不斷致電，質疑彭以牧師、工作主管、「枱底情侶」身分操控其行為和性生活，情况持續至前年12月。E指某夜與彭吵架，在彭住所拿了一把刀割自己兩下，後來彭聯繫學校輔導員並轉介他到精神科。

教會聲明被指不夠公開沒提性字眼

E認為教會只在網站及會員大會公開聲明完全不足夠，也沒提及性相關字眼，需向大眾公開。對於會否就相關指控報警，E稱自己是內地人，不太了解香港法律。教會執事團隊引述彭在內部調查承認曾與E有親密關係，但稱在E來港後已「斬纜」，惟團隊稱有證據顯示E來港後兩人親密關係持續。被問有否指引要求牧師不可與會眾、被推薦者發生關係，團隊稱沒要求一定不可與某些人拍拖，但如有應申報利益關係。

相關字詞﹕牧師 彭偉業 教會 基恩之家

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