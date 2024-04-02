教會指不當行為瞞報利益 彭向勞處投訴無理解僱

內地「密友」：彭倡來港讀書 後獲基恩聘請

內地教友E向本報稱，與彭2018年在廈門認識，彭當時代表教會作宣教事工，E聲稱見面時彭很大膽跟他擁抱。E指控彭在廁所詢問他可否看彼此的生殖器官，又把他帶到後樓梯接吻，當晚被要求為他口交。E說二人在社交軟件保持聯繫，開始「開放式關係」，2021年3至4月彭提出讓E申請來港就讀本地神道學碩士課程。E同年8月來港就讀3年課程，並獲基恩之家聘請。

E聲稱在港期間遭彭「不停的情感操控」，指控彭每天要求他從學校到彭的上環住所，形容其間「非常痛苦」，又稱若拒絕便遭語言暴力及不斷致電，質疑彭以牧師、工作主管、「枱底情侶」身分操控其行為和性生活，情况持續至前年12月。E指某夜與彭吵架，在彭住所拿了一把刀割自己兩下，後來彭聯繫學校輔導員並轉介他到精神科。

教會聲明被指不夠公開沒提性字眼

E認為教會只在網站及會員大會公開聲明完全不足夠，也沒提及性相關字眼，需向大眾公開。對於會否就相關指控報警，E稱自己是內地人，不太了解香港法律。教會執事團隊引述彭在內部調查承認曾與E有親密關係，但稱在E來港後已「斬纜」，惟團隊稱有證據顯示E來港後兩人親密關係持續。被問有否指引要求牧師不可與會眾、被推薦者發生關係，團隊稱沒要求一定不可與某些人拍拖，但如有應申報利益關係。