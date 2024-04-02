4教友指控牧師性侵性騷擾 彭偉業：不合邏輯 同志教會基恩之家：解僱彭前不知情

基恩之家：未能接觸投訴事主 無法證實指控

基恩之家今年2月18日發公開聲明指去年11月一名輔導員代教會其中一名成員發聲，告知執事會一則涉及牧師操守行為的事件，經過一個多月調查、詢問和蒐證後確定彭偉業犯下嚴重「不當行為」及「缺乏披露關鍵信息的敏感性」，即因牽涉利益衝突而隱瞞重要信息，導致教會損失，去年12月19日解僱彭偉業。

聲明提到解僱彭後，截至今年2月12日教會收到內部和外部人士對彭其他類型不當行為指控，但與教會解僱一事無關，並將盡力聆聽當事人和跟進，冀在教會內外提供協助，呼籲如有需要可聯繫執事或同工；又說已邀請外部專業人士協助，為有需要者提供安全保密空間作分享和調查。

本報上月接到4名事主指控彭曾涉嫌性騷擾或性侵。教友B聲稱，2011年由內地來港參加同志遊行後多留一天參加教會崇拜，當晚因與教友聚餐錯過列車，需在港留宿，指教友C等教友向彭偉業提出讓B在其酒店房借宿，彭與男友騰出一牀給B；B聲稱洗澡後準備睡覺時，彭竄進被窩強行與他性交。被問為何至今不報警，B承認當時無考慮，認為報警會很麻煩及令他再憶起事件，事發翌日亦需趕回內地工作。

借宿兩人各稱遭竄被窩侵犯

不報警稱因「會很麻煩」「不想搞大」

教友A聲稱約在2009年聖誕節晚上，與所屬教會於馬來西亞一商場報佳音後，由於時間很晚及居住地點遠，彭偉業與其男友提出在他們家借宿，A指控彭涉於深夜竄進其被鋪撫摸自己，他曾抗拒並盡力推開，但不願吵醒彭男友及「害怕搞大件事」而沒大叫。

至於為何無報警及告知其他教友，A說彭未任職基恩之家牧師前，是其教會牧師，若告發彭，會使馬來西亞唯一一間同志教會失去同志牧師領導，另一原因是「不想事件搞大」後不能留在教會。

教友C聲稱2017或2018年在基恩之家會堂被彭偉業從後熊抱並拉下坐在他大腿。C聲稱曾目睹彭在某同志酒吧把手伸去教友D胸口，隔着衣服揑其乳頭，惟本報未能接觸D求證事件。

對於有事主質疑教會在聲明沒交代性騷擾或性侵指控，基恩之家執事會團隊接受本報訪問，稱教會在解僱彭偉業後才於1月26日透過C知悉彭疑涉多宗性騷擾及性侵指控，強調解僱彭一事與上述指控無關，有關事件是指彭向教會隱瞞與神學生E的親密關係而令教會聘請該人。惟團隊承認未有在聲明清楚寫明彭涉什麼不當行為「是我們的不足」。團隊並稱未能證實有關性騷擾和性侵指控。

執事：如事主欲報警可陪同 有事主不在港

就事主質疑教會無跟進事件，執事JY稱曾向教友C索取各事主聯絡方法不果，強調教會願協助事主，另已因神學生E事件解僱彭。被問教會有否考慮主動報警，JY稱目前不知事主是誰，如有事主欲報警，可陪同報警，但亦有事主不在港。

被問會用何方式跟進或處理相關事主指控，JY稱雖然教會不能「再炒他（彭）」，若事主認為向教會輔導員講述事件感舒適，教會可協助轉介，亦會將事件記錄在案；若事主感不舒適，教會會找專業第三方幫忙，強調現階段教會可做的就是關懷事主和陪他們走下去。

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